Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол

С самого утра по всей территории Израиля не прекращают звучать сирены. Сектор Газа обычно обстреливает Юг, но 7 октября боевики ХАМАСа направили свои ракеты и на центральную часть страны. В сети появляются страшные кадры расстрелянных гражданских. Есть убитые и раненые.

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини рассказала координатор программы поддержки беженцев из Украины в Израиле, журналистка Ульяна Дрючкова.

Она отметила, что в больницы ежеминутно поступают пострадавшие. Точного количества жертв нет.

Сейчас смотрят

— Сейчас точного количества жертв нет, но мы видим страшные кадры убитых людей на улице – и это ужасает. Есть пострадавшие и убитые со стороны местных властей, которые защищали прилегающие к сектору Газа территории, — сказала она.

Ульяна Дрючкова также рассказала, что террористы проникали на территорию Израиля и наземным, и морским, и воздушным путями.

— Мы видели применение таких парашютов, которыми они просто перелетали через эту границу, а потом садились на какие-то машины, — добавила координатор программы поддержки беженцев из Украины.

Как сообщили в ЦАХАЛе палестинцы выпустили по Израилю более двух тысяч ракет, и это повлияло на работу Железного купола, отметила девушка.

— Вот такой массированный обстрел, он влияет на работу Железного купола. И если весной Железный купол перехватывал 96-97% ракет, то сегодня утром было очень много попаданий. 500 метров от меня ракета прилетела, слава Богу, не в дом, а в проезжую часть, — добавила Дрючкова.

Что известно о ракетном ударе по Израилю 7 октября

Утром 7 октября ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля, со стороны сектора Газа по стране был нанесен ракетный удар.

На фоне утреннего нападения ХАМАСа на территорию Израиля Министерство обороны страны объявило о массированном призыве резервистов.

Между тем в МИД Украины дали рекомендации, что делать украинцам, которые сейчас находятся в Израиле, и опубликовали телефоны экстренных служб.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.