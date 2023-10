ХАМАС нанес ракетный удар по больнице на юге Израиля

Ночью 8 октября ХАМАС нанес ракетный удар по медицинскому центру Барзилай в Ашкелоне, что на юге Израиля.

RIGHT NOW: Barzilai Medical Center—in southern Israel—was targeted by Hamas rocket fire.

Hours before the strike, Dr. Chezy Levy, the Director of the medical center, and his staff moved patients to safety.

This is indiscriminate fire against civilians. The IDF will not stand… pic.twitter.com/OS0HLo3CQU

— Israel Defense Forces (@IDF) October 8, 2023