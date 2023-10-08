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Главарь ХАМАС Айман Юнис ликвидирован — СМИ

Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Фото: Getty Images

Армия Израиля утром 8 октября нанесла удар по дому в Нусейрате, в котором находился лидер палестинской группировки ХАМАС Айман Юнис.

СМИ утверждают, что главарь террористов погиб, а его тело достали из-под завалов. Однако официального подтверждения нет.

В сети появились видеокадры, на которых якобы развалины дома, в котором находился Юнис.

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Ночью 8 октября ХАМАС нанес ракетный удар по медицинскому центру Барзилай в Ашкелоне, что на юге Израиля. Известно о шести раненых, их могло быть значительно больше, если бы пациентов не перевели в укрытие.

Армия обороны Израиля сегодня наносит артиллерийские удары по Ливану в ответ на выпущенные оттуда несколько минометных снарядов.

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Главарь ХАМАС Айман Юнис ликвидирован — СМИ

Источник: JFRA News

Израиль, Война в Израиле, Палестина, Сектор Газа, тероризм
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