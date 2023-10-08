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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Ватажка ХАМАС Аймана Юніса ліквідовано – ЗМІ

Бойовики ХАМАС, сектор Гази, напад на Ізраїль
Фото: Getty Images

Армія Ізраїлю вранці 8 жовтня завдала удару по будинку в Нусейраті, в якому перебував лідер палестинського угруповання ХАМАС Айман Юніс.

ЗМІ стверджують, що ватажок терористів загинув, а його тіло дістали з-під завалів. Однак офіційного підтвердження немає.

У мережі з’явилися відеокадри, на яких нібито руїни будинку, в якому перебував Юніс.

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Вночі 8 жовтня ХАМАС завдав ракетного удару по медичному центру Барзілай в Ашкелоні, що на півдні Ізраїлю. Відомо про шістьох поранених.Їх могло бути значно більше, якби пацієнтів не перевели в укриття.

Натомість Армія оборони Ізраїлю завдає артилерійських ударів по Лівану у відповідь на випущені звідти кілька мінометних снарядів.

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Джерело: JFRA News

Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Палестина, Сектор Газа, тероризм
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