Якими ракетами ХАМАС обстрілює Ізраїль: що відомо

Триває друга доба з моменту повномасштабного вторгнення палестинської терористичної організації ХАМАС в Ізраїль.

7 жовтня, близько 6:30 ранку з території сектору Гази по Ізраїлю було випущено 2200 ракет, за підрахунками Тель-Авіву, (очільник ХАМАСу Ісмаіл Ханія заявляв про 5000 тисяч ракет).

Одночасно з цим палестинські бойовики на пікапах малими групами вторглися на територію Ізраїлю з сектору Гази й захопили кілька населених пунктів країни.

Зараз дивляться

Конфлікти між Ізраїлем та Палестиною тривають вже понад 70 років. І весь цей час Ізраїль давав відпір палестинцям. Втім вторгнення 7 жовтня 2023 року стало одним із наймасштабніших атак.

Постає кілька питань, чим ХАМАС обстрілює ізраїльські міста та звідки у палестинських терористів стільки зброї.

Якими ракетами обстрілюють Ізраїль – дізнавалися Факти ICTV.

Якими ракетами ХАМАС обстрілює Ізраїль

Найголовнішою зброєю палестинців є різні типи ракет земля-земля. Частину з них Хамас виробляє сам. Для цього у секторі Гази створений цілий виробничий комплекс. Ізраїльські та іноземні експерти вважають, що у його створенні допоміг Іран.

Ракети малої дальності:

Кассам дальністю до 10 км;

Кудс дальністю до 16 км;

ракетні системи залпового вогню типу Град дальністю до 55 км;

Седжіл-55 дальністю теж до 55 км.

Ракети великої дальності:

М-75 – до 75 км;

Фаджр – до 100 км;

R-160 – до 120 км;

M-302 радіусом до 200 км.

Яка зброя є у ХАМАСу окрім ракет

У палестинської терористичної організації ХАМАС є на озброєнні іранські протитанкові 73-мм PG-7T, ПГ-7ВР Резюме.

Також останнім часом палестинці застосовують іранські ударні безпілотники Ababil-2 (які по своєму типу дуже схожі на Shahed-136, які Росія застосовує проти України).

Війна в Ізраїлі 2023

У суботу вранці, 7 жовтня, ХАМАС оголосив про початок нової масштабної операції проти Ізраїлю та випустив з території сектору Гази понад 2,2 тис. ракет.

У відповідь на це Міністерство оборони Ізраїлю оголосило про масований призов резервістів.

Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, і сектор Гази “заплатить” за цей напад.

Вранці 8 жовтня ліванське терористичне угруповання Хезболла заявило, що обстріляло Ізраїль ракетами і мінометами “на знак солідарності” з палестинцями. Армія Ізраїлю завдала ударів у відповідь.

Також повідомляється, що армія Ізраїлю вранці 8 жовтня завдала удару по будинку в Нусейраті, в якому перебував лідер палестинського угруповання ХАМАС Айман Юніс.

Як повідомляють західні ЗМІ ватажок терористів загинув, а його тіло дістали з-під завалів. Однак офіційного підтвердження немає.

Раніше Факти ICTV розповідали що відомо про ХАМАС, його цілі та хто його підтримує.

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