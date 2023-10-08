Количество погибших израильтян превысило 600: последствия первых суток войны в Израиле

Прошли сутки, как террористическая группировка ХАМАС объявила о начале масштабной операции против Израиля. По сообщениям местных СМИ, столкновения между израильскими силами и палестинскими боевиками продолжаются в нескольких частях на юге Израиля.

Об этом сообщает BBC.

Что известно о жертвах в результате конфликта

Более 400 палестинских боевиков были убиты на юге Израиля и в Секторе Газа, еще десятки были захвачены в плен, сообщает Times of Israel со ссылкой на представителя армии Израиля;

По меньшей мере 300 израильтян были убиты и десятки похищены, сообщило утром посольство Израиля в Турции со ссылкой на Министерство здравоохранения Израиля. Позже местные СМИ заявили о более 600 погибших;

В результате израильских авиаударов в секторе Газа погибли по меньшей мере 313 человек, сообщают палестинские официальные лица;

В воскресенье ЦАХАЛ назвал 26 солдат, погибших в боях с утра субботы.

Министерство здравоохранения страны подтверждает, что количество раненых в больницах достигло 2048, в том числе 20 в критическом состоянии и 330 тяжелораненых.

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Посольство Израиля в Великобритании подтвердило исчезновение без вести британского гражданина Джейка Марлоу — он работал охранником на танцевальном фестивале вблизи границы с Газой, когда произошло нападение.

Кроме того, МИД Украины получил подтверждение гибели двух украинок в Израиле. Обе длительное время проживали в стране, сообщил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

Война в Израиле

В субботу утром, 7 октября, террористическая группировка ХАМАС объявила о начале новой масштабной операции против Израиля.

Со стороны сектора Газа по стране был нанесен массированный ракетный удар. Боевики выпустили более 2,2 тыс. ракет.

В ответ на это Министерство обороны Израиля объявило о массированном призыве резервистов.

Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что Израиль находится в состоянии войны, и сектор Газа “заплатит” за это нападение.

Утром 8 октября ливанская террористическая группировка Хезболла заявила, что обстреляла Израиль ракетами и минометами “в знак солидарности” с палестинцами. Армия Израиля нанесла ответные удары.

Также сообщается, что армия Израиля утром 8 октября нанесла удар по дому в Нусейрате, в котором находился лидер палестинской группировки ХАМАС Айман Юнис.

СМИ утверждают, что главарь террористов погиб, а его тело достали из-под завалов. Однако официального подтверждения нет.

Кроме того, военно-политический кабинет Израиля проголосовал за введение пункта 40 Алеф, что означает официальное объявление войны. Последний раз он применялся в 1973 году.

Источник : BBC

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