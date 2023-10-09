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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Війна в Ізраїлі: як довго триватиме і чому атака ХАМАСу стала несподіванкою

Ізраїль-Палестина, війна
Фото: Depositphotos

У Суботу, 7 жовтня, ХАМАС заявив про початок масштабної військової операції проти Ізраїлю. Близько 6:30 ранку з території сектору Гази по Ізраїлю було випущено 2200 ракет, за підрахунками Тель-Авіву, (очільник ХАМАСу Ісмаіл Ханія заявляв про 5000 тисяч ракет).

Одночасно з цим палестинські бойовики на пікапах малими групами вторглися на територію Ізраїлю з сектору Гази й захопили кілька населених пунктів країни.  

Прем’єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу у зверненні до громадян заявив, що Ізраїль перебуває у стані війни, і сектор Гази “заплатить” за цей напад.

Зараз дивляться

Враховуючи, що Ізраїльсько-палестинський конфлікт триває вже понад 70 років, і весь цей час перемога була на боці Тель-Авіву постає питання, як Хамасу вдалося прорватися на територію Ізраїлю та окупувати частину території.

Чому бойовикам ХАМАСу вдалося захопити частину території, яка подальша доля сектору Гази та як загострення війни в Ізраїлі вплине на фінансову допомогу Україні з боку США – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як ХАМАСу вдалося вторгнутися на територію Ізраїлю 

На думку директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса однією з причин є провал з боку розвідки та спецслужб.

– Я сам у шоку. Пам’ятаю свій візит у Сдерот та військову базу і не можу уявити як це так сталося. Втім в історії невдачі спецслужб, річ сама по собі не нова. В самому Ізраїлі ті ж граблі були 50 років тому. Очевидно розрахунки на раціональну поведінку ХАМАСу, а це витікає з повідомлень газети Гаарец, не спрацювали. З іншого боку ізраїльські спецслужби гарантовано мали в секторі Гази агентуру.  Підготовка до такої операції точно не справа одного дня, – пояснює експерт.

Що буде робити Ізраїль з сектором Гази 

Як зазначає Семиволос, все залежить наскільки довго буде здійснюватися наземна операція і які цілі ставитимуться. 

Здобуття повного контролю над сектором Гази дуже виснажливо і практично неможливо. Знищення інфраструктури, без повного контролю території, теж є неможливим.

 – Також все залежить від того, як поводитимуться інші країни. Той самий Іран, Хезболла та інші араби, позиція яких буде змінюватися з нейтральної на ворожу в міру зростання жертв. Багато питань. Думаю в ізраїльському уряді самі до кінця не розуміють яка остаточна мета. Зараз домінують емоційні реакції, – підкреслив директор Центру близькосхідних досліджень.

Чи було на меті у ХАМАСу зірвати угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем

Ігор Семиволос вважає, якби ХАМАС діяв одноосібно, то метою могло бути захоплення заручників для подальшого обміну їх на ув’язнених в ізраїльських в’язницях. Подібні операції палістинці роли і раніше. Але цього разу, за словами експерта, щось пішло не так і відкрилася можливість для захоплення ізраїльських територій. 

– Якщо припустити, що за всім цим стоїть Іран, а станом на зараз я схиляюся до такої версії, то це наміри зірвати угоду між Саудівською Аравією та Ізраїлем. Хоча до її укладання було ще далеко. Можливо метою було завдавати  стратегічної поразки Ізраїлю та Заходу в цілому.

Чи вплине ситуація в Ізраїлі на фінансову допомогу Україні з боку США 

За словами експерта, загострення конфлікту в Ізраїлі можу побудити Шати збільшити військову підтримку України. 

В принципі це дає аргументи Байдену у діалозі з опонентами для підтримки України. Тим більш що вже очевидно, принаймні для мене, що це не локальна подія, а частина глобального конфлікту, як сказав Путін за формування “нового порядку”, який має підірвати західне домінування. Іншими словами надія є, – резюмував Семиволос.

Раніше ми розповідали, якими ракетами ХАМАС обстрілює Ізраїль.

Про історію Ізраїльсько-палестинського конфлікту, який точиться понад 70 років можна почитати за посиланням.

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Ізраїль, Війна в Ізраїлі, Сектор Газа
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