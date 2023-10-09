Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Телефонный звонок без ответа: в селе Гроза из мешка с телом звучала мелодия Красная калина
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Значительных разрушений нет: в Черкасском районе приземлили семь дронов
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Мир
Бедрак Виктория, редактор ленты

Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ

військові ЦАХАЛ
Фото: Getty Images

Официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с Газой.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, инциденты столкновений между войсками и палестинскими террористами за последние несколько часов были “единичными”.

Сейчас смотрят

В то же время, он не исключает, что в районе все еще есть территористы.

Хагари заявил, что прорывы пограничного барьера в Газе будут физически защищены танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками.

ЦАХАЛ вернул контроль над всеми городами на границе с Газой

Кроме того, по его словам, с начала боевых действий по Израилю было выпущено около 4400 ракет.

— ЦАХАЛ никогда не мобилизовал столько резервистов так быстро — 300 000 резервистов за 48 часов, — добавил представитель.

Ранее в СМИ сообщили, что ХАМАСу удалось подавить израильскую систему противоракетной обороны Железный купол “шквалом недорогих, но смертоносных ракет“.

Читайте также
Совбез ООН провел заседание по Израилю, но никаких решений не принял
Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ

Израиль, Война в Израиле
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
УЕФА перенес все матчи сборных, которые должны были состояться в Израиле в октябре
штаб-квартира УЄФА
Система нуждается в перезарядке. СМИ рассказали, как ХАМАС смог подавить Железный купол
Залізний купол
Совбез ООН провел заседание по Израилю, но никаких решений не принял
Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ
Израиль запросил в США высокоточные бомбы и ракеты-перехватчики
Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ
В Израиле разыскали пятерых украинцев и эвакуировали раненого мальчика — МИД
Єрусалим Ізраїль
Игры
Видео
Обстрел Харькова ракетами Искандер: погиб 10-летний ребенок и по меньшей мере 25 раненых

Утренний обстрел Харькова: погиб 10-летний мальчик и по меньшей мере 25 раненых.

Марта Бондаренко
Погибали целыми семьями: детали страшной трагедии в Грозе
Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ
Споры в Конгрессе США: что будет с поддержкой Украины
Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ
Вживую из Вашингтона | Новый закон ВР, который следует знать | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ
Плащ-невидимка для ВСУ | Мошенники продавали волонтерам воображаемые авто | Новости Факты ICTV за 04.10.2023
Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь