Израиль вернул контроль над всеми городами на границе с Газой — ЦАХАЛ

Официальный представитель армии обороны Израиля, контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские войска восстановили контроль над всеми городами на границе с Газой.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По его словам, инциденты столкновений между войсками и палестинскими террористами за последние несколько часов были “единичными”.

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В то же время, он не исключает, что в районе все еще есть территористы.

Хагари заявил, что прорывы пограничного барьера в Газе будут физически защищены танками, которые будут поддерживаться боевыми вертолетами и беспилотниками.

Кроме того, по его словам, с начала боевых действий по Израилю было выпущено около 4400 ракет.

— ЦАХАЛ никогда не мобилизовал столько резервистов так быстро — 300 000 резервистов за 48 часов, — добавил представитель.

Ранее в СМИ сообщили, что ХАМАСу удалось подавить израильскую систему противоракетной обороны Железный купол “шквалом недорогих, но смертоносных ракет“.

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