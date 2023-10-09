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Бедрак Виктория, редактор ленты

Система нуждается в перезарядке. СМИ рассказали, как ХАМАС смог подавить Железный купол

Залізний купол
Фото: Depositphotos

ХАМАСу удалось подавить израильскую систему противоракетной обороны Железный купол “шквалом недорогих, но смертоносных ракет”.

Об этом сообщает NYT.

Указано, что ранее ракетные обстрелы со стороны ХАМАСа частично сдерживались Железным куполом. В то же время в субботу, 7 октября, эта система оказалась перегруженной.

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Вероятно, ХАМАС смог выпустить сотни ракет в быстрой последовательности, что потенциально больше, чем возможности Железного купола.

— Железный купол предназначен для защиты населенных пунктов и не стреляет, если определяет, что приближающаяся ракета приземлится безопасно. Но он имеет ограниченное количество перехватчиков Тамир, а перезарядка системы может занять определенное время, — говорится в материале.

По словам одного из бывших чиновников администрации, ХАМАС, похоже, изучил уязвимые места системы.

В то же время система ранее эффективно справлялась с большими шквалами ракет, говорят бывшие чиновники, предполагая, что новое оружие, которое ХАМАС впервые запустил в субботу, может быть труднее перехватить.

По данным компании Janes, занимающейся оборонной разведкой с использованием открытых источников, во время атаки ХАМАС использовал новую ракетную систему, известную как Rajum, а также небольшие беспилотники, которые сбрасывали боеприпасы на израильские военные позиции.

— В субботу ХАМАС выпустил широкий спектр ракет и ракетных систем как новых, так и старых моделей. Но почти все его ракеты — это оружие иранской разработки, которое контрабандой ввозят в Газу как компоненты, а затем тайно собирают, — добавляют журналисты.

Ранее представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что перенасыщенность системы ПВО простыми, даже примитивными средствами воздушного нападения не может выдержать даже знаменитый израильский Железный купол.

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Ізраїль

Источник: NYT
Израиль, Война в Израиле
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