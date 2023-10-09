Ізраїль повернув контроль над усіма містами на кордоні з Газою – ЦАХАЛ

Офіційний представник армії оборони Ізраїлю, контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські війська відновили контроль над усіма містами на кордоні з Газою.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За його словами, інциденти зіткнень між військами і палестинськими терористами за останні кілька годин були “поодинокими”.

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Водночас він не виключає, що в районі все ще є терористи.

Хагарі заявив, що прориви прикордонного бар’єру в Газі будуть фізично захищені танками, які підтримуватимуться бойовими вертольотами і безпілотниками.

Окрім того, за його словами, від початку бойових дій по Ізраїлю було випущено близько 4400 ракет.

– ЦАХАЛ ніколи не мобілізував стільки резервістів так швидко – 300 000 резервістів за 48 годин, – додав представник.

Раніше у ЗМІ повідомили, що ХАМАСу вдалось придушити ізраїльську систему протиракетної оборони Залізний купол “шквалом недорогих, але смертоносних ракет”.

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