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Марта Бондаренко, редактор ленты

Совбез ООН провел заседание по Израилю, но никаких решений не принял

Совбез ООН провел заседание по Израилю, но никаких решений не принял
Фото: Офис президента

В воскресенье Совет Безопасности ООН провел закрытое экстренное заседание по ситуации в Израиле. США потребовали от всех 15 членов Совбеза решительно осудить нападение со стороны ХАМАС, но Совет так и не сделал официального заявления.

Об этом сообщает издание The Washington Times.

Заместитель посла США Роберт Вуд заявил после заседания, что большое количество стран, но не все, осудили атаку боевиков ХАМАС на Израиль. По его словам, можно догадаться, какая одна страна не сделала это.

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Посол России в ООН Василий Небензя заявил агентству The Associated Press, что США якобы пытались сказать, что это Россия не осуждает нападение на Израиль, но это неправда.

— Мы осуждаем все нападения на гражданское население. Необходимо немедленно прекратить боевые действия, перейти к прекращению огня и конструктивным переговорам, которые застопорились на десятилетия, — цинично заявил Небензя.

Аналогичную позицию высказал и посол Китая в ООН Чжан Цзюнь.

Постоянными членами Совбеза ООН являются Китай, США, Франция, Великобритания и Российская Федерация. На два года избирают еще 10 членов. На этот раз это: Албания, Бразилия, Габон, Гана, Мальта, Мозамбик, ОАЭ, Швейцария, Эквадор и Япония. Для совместного заявления необходимо единогласное согласие всех 15 членов Совета безопасности ООН.

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Ранее сообщалось, что Израиль попросил у США высокоточные бомбы и дополнительные перехватчики для Железного купола. Запрос поступил после того, как министр обороны США Ллойд Остин пообещал предоставить Израилю помощь в сфере безопасности.

Израиль, Война в Израиле, Радбез ООН
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