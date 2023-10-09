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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Польша передала Минобороны базу отдыха, которая принадлежала посольству РФ

санаторій Польща

Власти Польши передали своим Силам обороны земли с базой отдыха в Скубянке, которая ранее принадлежала посольству Российской Федерации.

Об этом сообщается на странице Министерства обороны Польши в Twitter.

Как отмечается, глава оборонного ведомства Польши Мариуш Блащак принял участие в церемонии передачи.

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глава оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак

Фото: Міноборони Польщі

санаторій Польща

Фото: Міноборони Польщі

– Это символ, который заключается в том, что у агрессора, у государства, которое нападает на соседние страны, то есть у России, мы отвоевали землю, которая будет служить польской армии, служить Силам территориальной обороны, командование которых дислоцируется здесь рядом, – отметил польский министр.

Блащак отметил, что теперь на этих территориях будут проводить учения для военных территориальной обороны.

Напомним, Польша приостановила пропуск на границе с Беларусью зарегистрированных грузовиков из России и Беларуси.

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Маріуш Блащак

Фото: Минобороны Польши

Польша, Посольство РФ, Російська агресія, Росія
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