Польща передала Міноборони базу відпочинку, яка належала посольству РФ
Влада Польщі передала своїм Силам оборони землі з базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Російської Федерації.
Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони Польщі у Twitter.
Як зазначається, глава оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.
– Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч, – зазначив польський міністр.
Блащак зазначив, що тепер на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.
Нагадаємо, Польща призупинила пропуск на кордоні з Білоруссю зареєстрованих вантажівок із Росії та Білорусі.
Фото: Міноборони Польщі
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