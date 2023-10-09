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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Польща передала Міноборони базу відпочинку, яка належала посольству РФ

санаторій Польща

Влада Польщі передала своїм Силам оборони землі з базою відпочинку в Скуб’янці, яка раніше належала посольству Російської Федерації.

Про це повідомляють на сторінці Міністерства оборони Польщі у Twitter.

Як зазначається, глава оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак взяв участь у церемонії передавання.

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глава оборонного відомства Польщі Маріуш Блащак

Фото: Міноборони Польщі

санаторій Польща

Фото: Міноборони Польщі

– Це символ, який полягає в тому, що в агресора, у держави, яка нападає на сусідні країни, тобто у Росії, ми відвоювали землю, яка служитиме польській армії, служитиме Силам територіальної оборони, командування яких дислокується тут поруч, – зазначив польський міністр.

Блащак зазначив, що тепер на цих територіях проводитимуть навчання для військових територіальної оборони.

Нагадаємо, Польща призупинила пропуск на кордоні з Білоруссю зареєстрованих вантажівок із Росії та Білорусі.

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Маріуш Блащак

Фото: Міноборони Польщі

Польща, Посольство РФ, Російська агресія, Росія
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