Радбез ООН провів засідання щодо Ізраїлю, але жодних рішень не ухвалив

У неділю Рада Безпеки ООН провела закрите екстрене засідання щодо ситуації в Ізраїлі. США вимагали від усіх 15 членів Радбезу рішуче засудити напад з боку ХАМАС, але Рада так і не зробила офіційної заяви.

Про це повідомляє видання The Washington Times.

Заступник посла США Роберт Вуд заявив після засідання, що велика кількість країн, але не всі, засудили атаку бойовиків ХАМАС на Ізраїль. За його словами, можна здогадатися, яка одна країна не засудила атаку.

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Посол Росії в ООН Василь Небензя заявив агентству The Associated Press, що США нібито намагалися сказати, що це Росія не засуджує напад на Ізраїль, але це неправда.

— Ми засуджуємо всі напади на цивільне населення. Необхідно негайно припинити бойові дії, перейти до припинення вогню і конструктивних переговорів, які застопорилися на десятиліття, — сказав Небензя.

Аналогічну позицію висловив і посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь.

Постійними членами Радбезу ООН є Китай, США, Франція, Велика Британія і Російська Федерація. На два роки обирають ще 10 членів. Цього разу це: Албанія, Бразилія, Габон, Гана, Мальта, Мозамбік, ОАЕ, Швейцарія, Еквадор і Японія. Для спільної заяви необхідна одноголосна згода всіх 15 членів Ради безпеки ООН.

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