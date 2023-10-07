С кем воюет Израиль: история Израильско-палестинского конфликта

В субботу, 7 октября, палестинская террористическая организация ХАМАС нанесла ракетный удар по Израилю, выпустив, по предварительным данным, 2200 ракет. Параллельно диверсионные группы зашли из сектора Газа на территорию страны и начали расстреливали военных и местных жителей.

Власти Израиля официально заявили, что в стране продолжается война.

Из-за чего началась война и с кем воюет Израиль – выясняли Факты ICTV.

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Хронология войны в годах

Израильско-палестинский конфликт продолжается уже очень давно и тянется еще с 1947 года.

Как известно из открытых источников, первая война за независимость Израиля началась в 1947-м и продолжалась до 1949 года.

29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла Резолюцию №181, которая предусматривала образование на территории Палестины двух государств: арабского и израильского. В целом еврейское население приветствовало этот план, но арабы его отвергли.

14 мая 1948 года Еврейский Национальный совет провозгласил создание государства Израиль, а в ночь на 15 мая 1948 года египетские самолеты начали бомбить Тель-Авив. В результате чего армии пяти арабских государств начали военные действия против евреев.

Война завершилась в феврале-июле 1949 года. 24 февраля Израиль заключил соглашение о перемирии с Египтом, 3 апреля – с Иорданией, 20 июля – с Сирией. Соглашения носили временный характер и окончательно не урегулировали территориальные вопросы.

В 1967 году, в ходе Шестидневной войны с Египтом, Сирией, Иорданией, Ираком и Алжиром, Израиль занял исторические территории Иудею, Самарию (Западный берег реки Иордан) и сектор Газы, которые были населены в основном арабами.

С 1972-го по 1982 год палестинские радикальные организации совершили серию атак на израильтян по всему миру.

Самым ужасным событием стал теракт на Летней олимпиаде 1972 года в Мюнхене, в результате которого все заложники были убиты.

9 ноября 1977 года президент Египта Анвар Садат сделал заявление о готовности встретиться с израильскими руководителями для достижения мира на Ближнем Востоке.

19-21 ноября того же года Садат посетил Иерусалим, в декабре 1977 года прошла серия встреч представителей Египта, Израиля и США. И хотя большинство стран поддерживало египетского президента, радикалы были против, и в конце концов урегулирования конфликта не произошло.

В 1987-м произошло первое восстание палестинских арабов. Их целью была “борьба против израильской оккупации” и возвращение территорий, взятых под контроль во время Шестидневной войны в 1967 году. Противостояние продолжалось четыре года, до 1991-го, хотя в некоторых источниках сообщают, что этот конфликт закончился в 1993 году подписанием Соглашения в Осло между Израилем и Организацией освобождения Палестины.

В 1994 году была создана Палестинская национальная администрация, которой подчинялись сектор Газы и часть территорий Западного берега реки Иордан.

2000-й считается началом Интифады Аль-Аксы. Во время боев и столкновений второй интифады было убито 1450 палестинцев и 525 израильтян. В это число входят боевики и гражданские люди, террористы-смертники и их жертвы, палестинские коллаборационисты, которых палестинские боевики заподозрили в сотрудничестве с Израилем. Несмотря на то, что погибших израильтян втрое меньше, число гражданских жертв среди них составляет 40% от общего количества.

Временное перемирие

В 2005-м Израиль отделился от Палестинской национальной администрации (ПНА). 22 августа того же года все жители еврейских поселений покинули сектор Газы.

12 сентября 2005 года Газу покинул последний израильский солдат. Одностороннее разграничение завершилось 23 сентября 2005 года ликвидацией военного лагеря Дотан, вблизи Джанина.

В результате, из сектора Газа выведено 21 еврейское поселение, а из Самарии — 4.

С 2008-го по 2009 год в секторе Газа продолжалась операция под названием Литой свинец, которая стала окончанием так называемого перемирия между Израилем и палестинскими группировками.

3 января 2009 г. израильская армия начала наземное вторжение в сектор Газа с целью уничтожения военных группировок, которые вели обстрел Израиля. Бомбардировка и наземная операция в секторе привели к значительным жертвам среди мирного населения и получили название в арабских СМИ как Резня в Газе.

В мае 2021 года произошло вооруженное обострение долговременного израильско-палестинского конфликта. Оно стало самым ожесточенным с 2014 года. Тогда в результате ракетных обстрелов и авиаударов погибло по меньшей мере 300 человек, среди которых – 12 детей.

Вторжение ХАМАСа в Израиль 7 октября 2023

7 октября около 06:30 утра в Израиле прогремели взрывы. ХАМАС заявил о начале новой масштабной операции против Израиля и нанес ракетный удар со стороны сектора Газа.

По словам лидера военной организации ХАМАС Мохаммеда Дейфа, в рамках операции под названием Шторм Аль-Акса по Израилю в субботу утром якобы было выпущено 5000 ракет.

Известно по меньшей мере о 22 погибших из-за ракетных ударов из сектора Газа по центру и югу Израиля. В регионах, приближенных к сектору Газа, идут бои.

Местные СМИ сообщают о погибших и раненых.

Тем временем посольство Украины в Израиле выпустило рекомендации для украинцев, что делать во время массовых обстрелов и куда обращаться в случае опасности.

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