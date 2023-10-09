Що таке сектор Гази: при чому тут Ізраїль та ХАМАС – роз’яснення

7 жовтня відбувся наймасовіший удар бойовиків палестинського угрупування ХАМАС по Ізраїлю за всі роки конфлікту. Станом на 9 жовтня відомо про щонайменше 700 загиблих ізраїльтян та громадян третіх країн, понад сотню викрадених заручників та понад 2 тисячі поранених.

Відомо, що в Ізраїлі оголосили мобілізацію резервістів та запровадили воєнний стан (вперше за 50 років). Що таке сектор Гази, хто контролює ці землі та до чого тут ХАМАС – читайте в матеріалі.

Що таке сектор Гази в Ізраїлі

Сектор Гази – це одна з двох основних частин так званих Палестинських територій. Тобто тих залишків історичної Палестини, які не увійшли до складу сучасного Ізраїлю і залишилися під владою арабів-палестинців.

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Друга частина сучасної Палестини – це Західний берег річки Йордан, який відділений від Гази територією, власне, Ізраїлю.

На території сектору Гази зараз є кілька окремих поселень та міст, найбільшим з яких є, власне, місто Газа.

Важливо додати, що Ізраїль контролює повітряний простір над сектором та його берегову лінію.

Також саме Ізраїль постачає в сектор Гази електроенергію, воду та значну кількість продовольства та інших гуманітарних товарів.

Але загалом Сектор перебуває у фактичній блокаді, що позначається на його економічній ситуації. Більшість людей там не працюють і залежать від міжнародної допомоги.

Де сектор Гази на карті

Сектор Гази — це територія, затиснута між територією сучасної держави Ізраїль, територію Єгипту та Середземним морем. Має доволі мізерну площу завдовжки близько 41 км і завширшки 6-10 км (загалом 360 квадратних кілометрів).

Населення сектору Гази

На території сектору Гази проживає близько 2,3 мільйона людей, і щільність населення є однією з найвищих у світі. Відомо, що У Газі живуть і українці. У 2019 році їх налічувалося майже тисяча. Здебільшого це жінки, які вийшли заміж за палестинців і волею долі опинилися в гарячій точці, народили дітей.

Хто контролює сектор Гази

На сьогодні сектор Гази контролює ХАМАС. Це – палестинське ісламістське бойове угруповання, яке оголосило про початок операції Потоп Аль-Акса проти Ізраїлю. Через те що ХАМАС обстрілює Ізраїль, ізраїльські війська завдають удари по сектору Гази у відповідь.

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