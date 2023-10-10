До виборів Путін не зважиться на чергову хвилю мобілізації – розвідка Британії
До президентських виборів, які відбудуться в РФ 17 березня 2024 року, Кремль намагатиметься мінімізувати непопулярні політичні кроки, тому навряд чи проводитиме чергову хвилю мобілізації, вважають у розвідці Міноборони Великої Британії.
Там зауважують, що диктатор Володимир Путін майже напевно знову балотуватиметься, хоча досі публічно не оголосив про свої наміри. Водночас його виборча кампанія неофіційно розпочнеться вже в листопаді.
– Хоча вибори в Росії зазнають втручання та контролю з боку Кремля, вони залишаються основним інструментом політичної легітимізації, – кажуть у британській розвідці.
За її даними, ймовірно, передвиборча кампанія Путіна зосередиться на темі “Росії як окремої цивілізації, яка потребує захисту від зовнішніх ворогів”, яку часто використовує Кремль для виправдання дій країни-агресора та консолідації влади диктатора.
Місяць тому в британській розвідці також прогнозували, що перед президентськими виборами 2024 року нової мобілізації в РФ, найімовірніше, не буде.
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