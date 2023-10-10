Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Сирены не стихают: украинка в Израиле рассказала, почему не сработал Железный купол
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Мир
Валентина Летяк, редактор ленты

Румыния будет оказывать Украине военную помощь до полной победы — Йоханнис

Клаус Йоганніс
Фото: Getty Images

Румыния и Украина начали поднятие взаимоотношений до уровня стратегического партнерства, подписав сегодня совместное заявление, что означает полную поддержку Киева до победы в войне с Россией.

Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в эфире телемарафона Єдині новини.

— Сегодня мы сосредотачиваемся на помощи Украине в победе в войне… Я заверил президента Зеленского в том, что Румыния и ее народ с полной решимостью будет всесторонне и содержательно поддерживать Украину, в том числе и помощью военного характера, и столько времени, сколько потребуется, до победы над российским агрессором, до освобождения всей территории, — подчеркнул он.

Сейчас смотрят

Йоханнис также выразил восхищение от себя и народа Румынии мужеством и сопротивлением украинцев.

— Поддержка Украины и является стратегическим интересом Румынии. Укрепление безопасности Украины означает укрепление безопасности Румынии. Таким образом мы поддерживаем борьбу за главные ценности мира, в котором живем, — добавил лидер страны.

Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Румынии.

Читайте также
Румыния разрешит импорт зерна из Украины только по лицензиям
зерно

Война в Украине, Зброя для України, Російська агресія, Румунія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
СМИ сообщили, что Зеленский не выступит в парламенте Румынии из-за “пророссийских депутатов”, президент ответил
Володимир Зеленський
Вступление Украины в ЕС: Румыния обещает поддержать старт переговоров до конца 2023
Зеленський і Йоганніс
Российское ГРУ финансирует и контролирует так называемую ЧВК Редут – расследование
Російські окупанти
Как выбрать электрообогреватель: цены и на что обратить внимание
Румыния будет оказывать Украине военную помощь до полной победы — Йоханнис
Спецслужбы РФ и Беларуси готовят теракт на нефтебазе под Брестом, чтобы обвинить Украину – ЦНС
Нафтобаза в Білорусі

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
Румыния будет оказывать Украине военную помощь до полной победы — Йоханнис
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
Румыния будет оказывать Украине военную помощь до полной победы — Йоханнис
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Румыния будет оказывать Украине военную помощь до полной победы — Йоханнис
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
Румыния будет оказывать Украине военную помощь до полной победы — Йоханнис
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь