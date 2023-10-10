Румыния будет оказывать Украине военную помощь до полной победы — Йоханнис
Румыния и Украина начали поднятие взаимоотношений до уровня стратегического партнерства, подписав сегодня совместное заявление, что означает полную поддержку Киева до победы в войне с Россией.
Об этом заявил президент Румынии Клаус Йоханнис на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским, которая транслировалась в эфире телемарафона Єдині новини.
— Сегодня мы сосредотачиваемся на помощи Украине в победе в войне… Я заверил президента Зеленского в том, что Румыния и ее народ с полной решимостью будет всесторонне и содержательно поддерживать Украину, в том числе и помощью военного характера, и столько времени, сколько потребуется, до победы над российским агрессором, до освобождения всей территории, — подчеркнул он.
Йоханнис также выразил восхищение от себя и народа Румынии мужеством и сопротивлением украинцев.
— Поддержка Украины и является стратегическим интересом Румынии. Укрепление безопасности Украины означает укрепление безопасности Румынии. Таким образом мы поддерживаем борьбу за главные ценности мира, в котором живем, — добавил лидер страны.
Во вторник, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Румынии.
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