Румыния разрешит импорт зерна из Украины только по лицензиям

Румыния готова разрешить импорт агропродукции из Украины только при наличии лицензий, сообщил в Facebook министр сельского хозяйства Флорин Барбу.

— Импорт зерновых из Украины и Республики Молдова будет разрешен только румынским фермерам и переработчикам и возможен только на лицензионной основе, — написал он.

По его словам, проект соответствующего регуляторного акта уже готов и будет утвержден правительством Румынии.

Сейчас смотрят

Согласно проекту документа, размещенному на сайте румынского Минсельхоза, импорт агропродукции — пшеницы, кукурузы, семян подсолнечника и рапса — из Украины и Молдовы разрешен исключительно местным операторам.

Для этого они должны обратиться в Министерство сельского хозяйства и развития за выдачей разрешения на импорт.

На основании разрешения румынский оператор заключает контракт на импорт с украинским или молдавским оператором, который имеет лицензию на необходимое количество продукта. Все операции происходят под контролем таможенных органов.

Ограничения на импорт украинского зерна, которые действовали до 15 сентября, Евросоюз решил их не продлевать. Однако Польша, Словакия и Венгрия объявили, что в одностороннем порядке продлят эмбарго.

В ответ Украина подала иск в ВТО против этих стран и 19 сентября одобрила новую процедуру экспорта определенных видов продукции в отдельные государства — члены ЕС. В ней предусмотрено, что четыре культуры (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) должны получить лицензию Минэкономики по согласованию с Минагрополитики.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.