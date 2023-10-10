Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Сирени не стихають: українка в Ізраїлі розповіла, чому не спрацював Залізний купол
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Понад 250 загиблих на фестивалі в Ізраїлі: серед них упізнали відомого футболіста
Одна – громадянка Німеччини Шані Лук, інша – ізраїльська студентка: у соцмережах упізнали викрадених ХАМАСом жінок
Ігнат пояснив, чому ізраїльський Залізний купол не витримав удару ХАМАСу
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Румунія надаватиме Україні військову допомогу до повної перемоги – Йоханніс

Клаус Йоганніс
Фото: Getty Images

Румунія та Україна розпочали підняття взаємовідносин до рівня стратегічного партнерства, підписавши сьогодні спільну заяву, що означає повну підтримку Києва до перемоги у війні з Росією.

Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на спільній прессконференції з Володимиром Зеленським, яка траслювалася в ефірі телемарафону Єдині новини.

– Сьогодні ми зосереджуємося на допомозі Україні в перемозі у війні… Я запевнив президента Зеленського в тому, що Румунія та її народ із цілковитою рішучістю буде всебічно і змістовно підтримувати Україну, зокрема й допомогою військового характеру, і стільки часу, скільки буде потрібно, до перемоги над російським агресором, до звільнення всієї території, – наголосив він.

Зараз дивляться

Йоханніс також висловив захоплення від себе та народу Румунії мужністю та опором українців.

– Підтримка України і є стратегічним інтересом Румунії. Зміцнення безпеки України означає зміцнення безпеки Румунії. Так ми підтримуємо боротьбу за головні цінності світу, в якому живемо, – додав лідер країни.

У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Румунії.

Читайте також
Румунія дозволить імпорт зерна з України лише за ліцензіями
зерно

Війна в Україні, Зброя для України, Російська агресія, Румунія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Чи мають право українці знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки: пояснює адвокат
Румунія надаватиме Україні військову допомогу до повної перемоги – Йоханніс
Будуть хороші новини щодо артилерії та ППО: Зеленський після переговорів в Румунії
Зеленський і Йоханніс
Росія є однією з тих, хто стоїть за атаками ХАМАС – Зеленський
Володимир Зеленський
ЗМІ повідомили, що Зеленський не виступить у парламенті Румунії через “проросійських депутатів”, президент відповів
Володимир Зеленський
Вступ України в ЄС: Румунія обіцяє підтримати старт переговорів до кінця 2023
Зеленський і Йоганніс

Завантаження

Ігри
Відео
Суспільство
Відкуповуються кров’ю: військовий ЗСУ про різницю між Шторм-Z і російською армією

РФ має штрафні батальйони Шторм-Z, в які набирають переважно із російських в’язниць. Представники цих підрозділів не мають реального бойового досвіду. Найчастіше цих людей посилають на розвідку чи перевірку мінних загороджень.

Яна Брензей, Юлія Захарченко
Їм промили мізки кремлівською пропагандою: шокуючі зізнання полонених РФ
Румунія надаватиме Україні військову допомогу до повної перемоги – Йоханніс
Новий ОЧІЛЬНИК ТРО | Удари по Херсону | Новини Факти ICTV за 10.10.2023
Румунія надаватиме Україні військову допомогу до повної перемоги – Йоханніс
ШАХЕДИ над УКРАЇНОЮ | Бізнесмена-спонсора “ДНР” ЗАТРИМАЛИ | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Румунія надаватиме Україні військову допомогу до повної перемоги – Йоханніс
СТАРТ опалювального сезону в Києві | ОБВАЛ російського рубля | Новини Факти ICTV за 09.10.2023
Румунія надаватиме Україні військову допомогу до повної перемоги – Йоханніс
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь