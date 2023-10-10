Румунія надаватиме Україні військову допомогу до повної перемоги – Йоханніс
Румунія та Україна розпочали підняття взаємовідносин до рівня стратегічного партнерства, підписавши сьогодні спільну заяву, що означає повну підтримку Києва до перемоги у війні з Росією.
Про це заявив президент Румунії Клаус Йоганніс на спільній прессконференції з Володимиром Зеленським, яка траслювалася в ефірі телемарафону Єдині новини.
– Сьогодні ми зосереджуємося на допомозі Україні в перемозі у війні… Я запевнив президента Зеленського в тому, що Румунія та її народ із цілковитою рішучістю буде всебічно і змістовно підтримувати Україну, зокрема й допомогою військового характеру, і стільки часу, скільки буде потрібно, до перемоги над російським агресором, до звільнення всієї території, – наголосив він.
Йоханніс також висловив захоплення від себе та народу Румунії мужністю та опором українців.
– Підтримка України і є стратегічним інтересом Румунії. Зміцнення безпеки України означає зміцнення безпеки Румунії. Так ми підтримуємо боротьбу за головні цінності світу, в якому живемо, – додав лідер країни.
У вівторок, 10 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом в Румунії.
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