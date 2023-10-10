Война в Израиле: количество жертв превысило 1 000 человек
Число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль превысило 1 000 человек, заявил представитель израильских вооруженных сил.
Об этом сообщает телеканал CNN.
Как заявил бригадный генерал Дан Голдфус, вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) собираются перейти в наступление и атаковать террористическую группировку ХАМАС и любые другие группировки, находящиеся в Газе.
— Мы должны будем изменить реальность внутри Газы, чтобы не допустить повторения подобного, — заявил военный.
Сегодня утром на пресс-брифинге ЦАХАЛа заявили, что в результате боевых действий погибли минимум 900 израильтян.
По данным Министерства здравоохранения Газы, число палестинцев, погибших в результате ответных действий Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.
Ранее сообщалось, что на территории Израиля нашли как минимум 1 500 убитых боевиков ХАМАС.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является одной из сторон, которые стоят за атаками боевиков ХАМАС на Израиль.
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