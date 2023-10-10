Война в Израиле: количество жертв превысило 1 000 человек

Число погибших в результате нападения ХАМАС на Израиль превысило 1 000 человек, заявил представитель израильских вооруженных сил.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Как заявил бригадный генерал Дан Голдфус, вооруженные силы Израиля (ЦАХАЛ) собираются перейти в наступление и атаковать террористическую группировку ХАМАС и любые другие группировки, находящиеся в Газе.

Сейчас смотрят

— Мы должны будем изменить реальность внутри Газы, чтобы не допустить повторения подобного, — заявил военный.

Сегодня утром на пресс-брифинге ЦАХАЛа заявили, что в результате боевых действий погибли минимум 900 израильтян.

По данным Министерства здравоохранения Газы, число палестинцев, погибших в результате ответных действий Израиля, достигло по меньшей мере 830 человек.

Ранее сообщалось, что на территории Израиля нашли как минимум 1 500 убитых боевиков ХАМАС.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия является одной из сторон, которые стоят за атаками боевиков ХАМАС на Израиль.

Источник : CNN

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.