Россия является одной из тех, кто стоит за атаками ХАМАС – Зеленский

Россия является одной из сторон, которые стоят за атаками боевиков террористического движения ХАМАС. Последние совершили жестокое нападение на Израиль.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

Таким образом он ответил на вопрос, кто может стоять за нападением ХАМАС на Израиль.

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– Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, ответ достаточно прост. Тот, кто их поддерживает. Поддерживает публично, оружием. И это ведь не один день, это происходит длительное время. Я думаю, что здесь может быть развернутый ответ, который вы сами можете найти. А также в соцсетях вы можете увидеть по сеткам, кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за подобными шагами, — подчеркнул Зеленский.

Что известно о войне в Израиле

Утром 7 октября боевики террористического движения ХАМАС начали атаку на Израиль. Они нанесли массированный ракетный удар и прорвались на израильскую территорию из сектора Газа по суше, морю и воздуху.

Израиль официально объявил о состоянии войны. Израильская армия уже возобновила контроль над населенными пунктами на границе с сектором Газа, которые ранее захватили террористы.

По состоянию на данный момент количество погибших в Израиле превысило 1 тыс. человек. Еще более 3,4 тыс. получили ранения.

Подтверждена гибель двух украинок в Израиле. Дипломаты вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот.

Израиль начал кампанию по разгрому ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, израильское Минобороны отдало приказ о полной блокаде Газы (блокировке доступа к электроснабжению, топливу и продовольствию).

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