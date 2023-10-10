Россия является одной из тех, кто стоит за атаками ХАМАС – Зеленский
Россия является одной из сторон, которые стоят за атаками боевиков террористического движения ХАМАС. Последние совершили жестокое нападение на Израиль.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.
Таким образом он ответил на вопрос, кто может стоять за нападением ХАМАС на Израиль.
– Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, ответ достаточно прост. Тот, кто их поддерживает. Поддерживает публично, оружием. И это ведь не один день, это происходит длительное время. Я думаю, что здесь может быть развернутый ответ, который вы сами можете найти. А также в соцсетях вы можете увидеть по сеткам, кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за подобными шагами, — подчеркнул Зеленский.
Что известно о войне в Израиле
Утром 7 октября боевики террористического движения ХАМАС начали атаку на Израиль. Они нанесли массированный ракетный удар и прорвались на израильскую территорию из сектора Газа по суше, морю и воздуху.
Израиль официально объявил о состоянии войны. Израильская армия уже возобновила контроль над населенными пунктами на границе с сектором Газа, которые ранее захватили террористы.
По состоянию на данный момент количество погибших в Израиле превысило 1 тыс. человек. Еще более 3,4 тыс. получили ранения.
Подтверждена гибель двух украинок в Израиле. Дипломаты вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот.
Израиль начал кампанию по разгрому ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, израильское Минобороны отдало приказ о полной блокаде Газы (блокировке доступа к электроснабжению, топливу и продовольствию).
РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.Яна Брензей, Юлия Захарченко