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Украина
Юлия Соколова, редактор ленты

Россия является одной из тех, кто стоит за атаками ХАМАС – Зеленский

Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Россия является одной из сторон, которые стоят за атаками боевиков террористического движения ХАМАС. Последние совершили жестокое нападение на Израиль.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с лидером Румынии Клаусом Йоханнисом.

Таким образом он ответил на вопрос, кто может стоять за нападением ХАМАС на Израиль.

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– Кто стоит за ХАМАС? Я думаю, ответ достаточно прост. Тот, кто их поддерживает. Поддерживает публично, оружием. И это ведь не один день, это происходит длительное время. Я думаю, что здесь может быть развернутый ответ, который вы сами можете найти. А также в соцсетях вы можете увидеть по сеткам, кто дает соответствующие сигналы. Мы считаем, что Россия одна из тех, кто помогал и стоит за подобными шагами, — подчеркнул Зеленский.

Что известно о войне в Израиле

Утром 7 октября боевики террористического движения ХАМАС начали атаку на Израиль. Они нанесли массированный ракетный удар и прорвались на израильскую территорию из сектора Газа по суше, морю и воздуху.

Израиль официально объявил о состоянии войны. Израильская армия уже возобновила контроль над населенными пунктами на границе с сектором Газа, которые ранее захватили террористы.

По состоянию на данный момент количество погибших в Израиле превысило 1 тыс. человек. Еще более 3,4 тыс. получили ранения.

Подтверждена гибель двух украинок в Израиле. Дипломаты вывезли раненого украинского мальчика из города Сдерот.

Израиль начал кампанию по разгрому ХАМАС в секторе Газа. Кроме того, израильское Минобороны отдало приказ о полной блокаде Газы (блокировке доступа к электроснабжению, топливу и продовольствию).

Война в Израиле, Владимир Зеленский, Російська агресія, Румунія
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