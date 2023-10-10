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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Війна в Ізраїлі: кількість жертв перевищила 1 000 осіб

Війна в Ізраїлі: кількість жертв перевищила 1 000 осіб
Фото: Getty Images

Кількість загиблих унаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль перевищила 1 000 осіб, заявив представник ізраїльських збройних сил.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Як заявив бригадний генерал Дан Голдфус, збройні сили Ізраїлю (ЦАХАЛ) збираються перейти в наступ та атакувати терористичне угруповання ХАМАС і будь-які інші угруповання, які перебувають у Газі.

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– Ми повинні будемо змінити реальність всередині Гази, щоб не допустити повторення подібного, – заявив військовий.

Сьогодні вранці на пресбрифінгу ЦАХАЛу заявили, що внаслідок бойових дій загинуло щонайменше 900 ізраїльтян.

За даними Міністерства охорони здоров’я Гази, кількість палестинців, загиблих унаслідок відповідних дій Ізраїлю, сягнула щонайменше 830 осіб.

Раніше повідомлялося, що на території Ізраїлю знайшли щонайменше 1 500 убитих бойовиків ХАМАС.

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Джерело: CNN
Ізраїль, Війна в Ізраїлі
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