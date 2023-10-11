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Остин объявил о новом пакете военной помощи США для Украины на $200 млн

Ллойд Остін
Фото: Факти ICTV

Глава Пентагона США Ллойд Остин объявил о новом пакете военной помощи Украине на $200 млн, открывая 16-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн.

— Я горд объявить, что США предоставляют свой последний пакет помощи по безопасности для Украины стоимостью $200 млн, — сказал Остин.

Он включает боеприпасы для систем ПВО, артиллерийские снаряды, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковое оружие, оборудование для противодействия российским дронам, что, по словам главы Пентагона, увеличивает общие обязательства до $43,9 млрд с начала полномасштабного вторжения.

Министр обороны США также отметил, что ожидает от ряда стран объявления новых пакетов помощи для Украины.

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Ранее СМИ сообщали, что в новый пакет военной помощи США войдут ракеты AIM-9 и TOW, боеприпасы для систем HIMARS, высокоточные авиационные боеприпасы, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды.

Там также должно быть оборудование для борьбы с беспилотниками, противотанковые гранатометы AT4, боеприпасы для стрелкового оружия и тому подобное.

Зброя для України, Ллойд Остин, Пентагон, Рамштайн, США-Украина
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