Остін оголосив про новий пакет військової допомоги США для Україні на $200 млн

Глава Пентагону Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $200 млн, відкриваючи 16-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн.

– Я гордий оголосити, що США надають свій останній пакет безпекової допомоги для України вартістю $200 млн, – сказав Остін.

Він міститиме боєприпаси для систем ППО, артилерійські снаряди, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю, обладнання для протидії російським дронам, що, за словами глави Пентагону, збільшує загальні зобов’язання до $43,9 млрд із початку повномасштабного вторгнення.

Міністр оборони США також зауважив, що очікує від низки країн оголошення нових пакетів допомоги для України.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що до нового пакету військової допомоги США увійдуть ракети AIM-9 і TOW, боєприпаси для систем HIMARS, високоточні авіаційні боєприпаси, а також 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди.

Там також має бути обладнання для боротьби з безпілотниками, протитанкові гранатомети AT4, боєприпаси для стрілецької зброї тощо.

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