Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Более 250 погибших на фестивале в Израиле: среди них опознали известного футболиста
Одна — гражданка Германии Шани Лук, другая — израильская студентка: в соцсетях опознали похищенных ХАМАСом женщин
Игнат объяснил, почему израильский Железный купол не выдержал удара ХАМАСа
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Украина
Валентина Летяк, редактор ленты

В контрнаступлении ВСУ не может быть пауз: Зеленский обратился к участникам Рамштайн-16

Зеленський на Рамштайн-16
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский сегодня впервые офлайн выступил с речью на заседании в формате Рамштайн, которое проходит в Брюсселе.

— Я благодарен за веру в то, что Украина будет среди союзников НАТО… Никто не может сказать, сколько еще дней придется защищать нашу независимость и идентичность, но мы можем уже сказать несколько вещей, которые, по моему мнению, являются важными. Первое — это: Путину не дастся Украина. Второе — Россия не может себе позволить новую гонку вооружений, и третье — демократия может победить в этой битве, — подчеркнул глава государства.

По его словам, эти вещи важны не только для Украины, но и всего мира, для каждого государства.

Сейчас смотрят

— Наше время — не время для порабощения государств, потому что амбиции Москвы никогда не были ограничены Украиной, и мы хотим, чтобы эти амбиции были обезврежены в Украине в ближайшее время, — добавил он.

По его мнению, сейчас очень важно, чтобы на фронте не было пауз.

— Такая ситуация, в которой необходимо давить без всяких пауз. Очень важно, чтобы не было пауз. Необходимо понимать принципы эффективной обороны. Оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что Россия потеряла инициативу, а Силы обороны продолжают давить на нее.

— Украинская отвага и ваша поддержка, именно они определяют, что происходит на поле боя, и что наиболее важно — что будет там происходить, — подчеркнул Зеленский.

Первой весомой новостью сегодняшнего Рамштайна является предоставление США Украине нового пакета военной помощи на $200 млн, о котором объявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Читайте также
Зеленский назвал три главных ожидания Украины от Рамштайна
В контрнаступлении ВСУ не может быть пауз: Зеленский обратился к участникам Рамштайн-16

Владимир Зеленский, Зброя для України, ВСУ, контрнаступ, Рамштайн
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Остин объявил о новом пакете военной помощи США для Украины на $200 млн
Ллойд Остін
Зеленский назвал три главных ожидания Украины от Рамштайна
В контрнаступлении ВСУ не может быть пауз: Зеленский обратился к участникам Рамштайн-16
Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны — Столтенберг
Єнс Столтенберг
РФ точечно возобновила наступление на Лимано-Купянском направлении — спикер ВСУ
Окупаційні війська РФ
Зеленский рассказал, будет ли баллотироваться на второй срок
Володимир Зеленський
Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
Им промыли мозги кремлевской пропагандой: шокирующее признание пленных РФ
В контрнаступлении ВСУ не может быть пауз: Зеленский обратился к участникам Рамштайн-16
Новый КОМАНДУЮЩИЙ ТРО | Удары по Херсону | Новости Факты ICTV за 10.10.2023
В контрнаступлении ВСУ не может быть пауз: Зеленский обратился к участникам Рамштайн-16
ШАХЕДЫ над УКРАИНОЙ | Бизнесмена-спонсора “ДНР” ЗАДЕРЖАЛИ | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
В контрнаступлении ВСУ не может быть пауз: Зеленский обратился к участникам Рамштайн-16
СТАРТ отопительного сезона в Киеве | ОБВАЛ российского рубля | Новости Факты ICTV за 09.10.2023
В контрнаступлении ВСУ не может быть пауз: Зеленский обратился к участникам Рамштайн-16
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь