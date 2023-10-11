В контрнаступлении ВСУ не может быть пауз: Зеленский обратился к участникам Рамштайн-16

Президент Владимир Зеленский сегодня впервые офлайн выступил с речью на заседании в формате Рамштайн, которое проходит в Брюсселе.

— Я благодарен за веру в то, что Украина будет среди союзников НАТО… Никто не может сказать, сколько еще дней придется защищать нашу независимость и идентичность, но мы можем уже сказать несколько вещей, которые, по моему мнению, являются важными. Первое — это: Путину не дастся Украина. Второе — Россия не может себе позволить новую гонку вооружений, и третье — демократия может победить в этой битве, — подчеркнул глава государства.

По его словам, эти вещи важны не только для Украины, но и всего мира, для каждого государства.

Сейчас смотрят

— Наше время — не время для порабощения государств, потому что амбиции Москвы никогда не были ограничены Украиной, и мы хотим, чтобы эти амбиции были обезврежены в Украине в ближайшее время, — добавил он.

По его мнению, сейчас очень важно, чтобы на фронте не было пауз.

— Такая ситуация, в которой необходимо давить без всяких пауз. Очень важно, чтобы не было пауз. Необходимо понимать принципы эффективной обороны. Оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что Россия потеряла инициативу, а Силы обороны продолжают давить на нее.

— Украинская отвага и ваша поддержка, именно они определяют, что происходит на поле боя, и что наиболее важно — что будет там происходить, — подчеркнул Зеленский.

Первой весомой новостью сегодняшнего Рамштайна является предоставление США Украине нового пакета военной помощи на $200 млн, о котором объявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.