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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Усі члени НАТО погодились, що Україна стане членом блоку – Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Офіс президента

Союзники України мають зробити все, щоб вона вистояла у війні з російським агресором, саме тому усі члени НАТО погодились з тим, що Україна стане членом блоку.

Про це заявив генсек Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг на засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн у Брюсселі.

– Чим міцнішою буде Україна на полі бою, тим міцнішою буде її позиція за столом перемовин. Ми повинні зробити все, щоб історія себе не повторювала, тому усі члени Альянсу погодились, що Україна стане членом НАТО, – пояснив він.

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Столтенберг нагадав, що на саміті у Вільнюсі передусім зняли потребу у ПДЧ (План дій щодо членства) та ввели програму, щоб досягти повної сумісності ЗСУ з силами НАТО.

– Крім того, Рада НАТО-Україна означає, що ми сидимо за одним столом як рівні. Ваша боротьба, Володимире, це наша боротьба. Ваша безпека – наша безпека, ваші цінності – наші цінності, – наголосив генсек блоку.

Перед Рамштайном Єнс Столтенберг заявив, що Путін готується знову використовувати зиму як зброю війни, тобто атакувати енергетичну інфраструктуру, тому важливо мобілізувати додаткові ресурси для підтримки України у вигляді систем ППО, артилерії та боєприпасів.

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Єнс Столтенберг, Війна в Україні, НАТО, Рамштайн, Російська агресія, Україна-НАТО
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