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Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны — Столтенберг

Єнс Столтенберг
Фото: Getty Images

Зимой РФ, вероятно, снова будет обстреливать объекты энергетической инфраструктуры, поэтому важно мобилизовать дополнительные ресурсы для поддержки Украины в виде систем ПВО, артиллерии и боеприпасов.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместного брифинга с президентом Владимиром Зеленским перед заседанием Рамштана-16 в Брюсселе.

— Сейчас мы видим, что Путин готовится снова использовать зиму как оружие войны, то есть атаковать энергетическую систему, газовую инфраструктуру. Мы должны предотвратить это. С более совершенными и усиленными возможностями противовоздушной обороны мы можем существенно повлиять на ситуацию, — подчеркнул он.

По его словам, союзники по НАТО увеличили производство и постоянно работают над наращиванием, чтобы помочь Украине и дальше бороться и освобождать свои территории.

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Столтенберг напомнил, что в последние несколько дней Румыния и Германия заявили о предоставлении новых пакетов помощи, и ожидает, что еще больше стран блока сделают сегодня заявления об усилении поддержки Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые лично примет участие в заседании формата Рамштайн.

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Рамштайн-16

Источник: Интерфакс-Украина
Йенс Столтенберг, Война в Украине, Зброя для України, НАТО, Рамштайн, Російська агресія, Украина-НАТО
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