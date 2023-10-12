В Германию из Польши поехали молодые и образованные украинские беженцы — исследование

В Германию из Польши переезжают молодые образованные украинцы трудоспособного возраста, которые имеют высокий профессиональный потенциал.

Об этом говорится в исследовании Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев, проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу канцелярии премьер-министра Польши.

Исследование показывает, что более половины беженцев, переехавших из Польши в Германию (53%) — это люди в возрасте до 35 лет. Почти каждый третий респондент (31%) в возрасте 36-45 лет.

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Средний возраст украинских беженцев, выехавших из Германии в Польшу, составляет 35 лет. Всего 2% опрошенных — нетрудоспособного возраста.

— Это свидетельствует о том, что в Германию выезжает преимущественно молодежь. Она более мобильна и готова трудоустраиваться, — отметил директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Из исследования известно, что процент граждан Украины с полным или неполным высшим образованием, которые переехали из Польши в Германию, составляет аж 73%.

Авторы отмечают, что предыдущие исследования показали, что доля украинских беженцев, находящихся в Польше с высшим и незаконченным высшим образованием, была подобной — 69%.

— После полномасштабного вторжения РФ страны ЕС обратили внимание на высокую профессиональную активность граждан Украины. Фактически впервые немецкий рынок труда стал доступным для украинцев. Беженцы могут выполнять простую физическую работу, а знание немецкого языка, изучение которого является обязательным, открывает возможности найти высококвалифицированную работу и работать по специальности. Богатый профессиональный опыт и навыки, которыми обладают граждане Украины, обогатит местный рынок труда и может ускорить экономическое развитие страны, — считает Колодзейчик.

Почти каждый второй беженец из Украины, который переехал из Польши в Германию (47%), заявляет, что владеет английским по меньшей мере на коммуникативном уровне.

В то же время каждый четвертый респондент (24%) декларирует знание немецкого языка, чуть меньше польского — 22%. Знание языка среди беженцев из Украины является одной из причин миграции в Германию.

Целых 36% опрошенных приехали в Германию с одним ребенком, а каждый десятый — с двумя детьми.

В предыдущих исследованиях эксперты EWL и Центра Восточноевропейских исследований Варшавского университета выяснили, что почти 66% украинских беженцев прибыли в Польшу с детьми.

Как сообщали ранее, исследование EWL Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев показало, что наличие друзей и знакомых в Германии, высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы покидают Польшу и едут в Германию.

Исследование Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев провели в августе 2023 года в Германии Миграционная платформа EWL и Центр восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу Канцелярии премьер-министра Республики Польша. Было опрошено 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала войны, а затем выехали в Германию.

Миграционная платформа EWL объединяет иностранцев, которые ищут работу в странах Европы, с работодателями в странах ЕС — Польше, Чехии, Румынии, Германии, Нидерландах, Литве и других.

С 2018 года вместе с Центром Восточноевропейских исследований Варшавского университета платформа проводит социологические исследования среди иностранцев, которые трудоустроились в странах ЕС.

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