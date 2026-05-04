Карта поляка – это документ, с помощью которого подтверждается принадлежность человека к польскому народу. Ее можно получить разными способами.

Например, на основе официальных документов, где указана национальность личности или свидетельствующие о гражданстве Польши одного из родителей, дедушки или бабушки, или прабабушки и прадедушки одновременно.

Эта карта не является подтверждением, что человек имеет гражданство Евросоюза, в отличие от польского паспорта. Владельцы такого документа имеют несколько привилегий.

Как получить Карту поляка в 2026 году: пошаговый план действий и документы

В первую очередь нужно обратиться в воеводство в Польше, чтобы те записали вас на прием. После этого воспользуйтесь инструкцией:

Подайте соответствующее заявление и необходимые документы (оригинал и копию украинского и загранпаспорта, фото на документы, подтверждение польских корней). Вы можете предоставить оригинал свидетельства о рождении или другой документ вашего предка с отметкой национальности поляк. После этого вас позовут на собеседование. Разговор будет проходить на польском языке, чтобы проверить ваш уровень его знания. Будьте готовы, что вас могут спросить об истории Польши и местных традициях. Подпишите Декларацию о принадлежности к польскому народу.

Перечень документов:

заполненное заявление (получить можно в воеводстве или онлайн);

две фотографии 3,5х4,5 см;

документы, подтверждающие ваше польское происхождение;

паспорт;

подтверждение знания польского языка (во время собеседования).

Как получить Карту поляка: основные требования

Если один из родителей ребенка является владельцем Карты Поляка, то ребенок также имеет право на получение этого документа. Для этого необходимо получить письменное согласие обоих родителей. Если ребенку исполнилось 16 лет, его согласие также является обязательным. Заявление на получение Карты Поляка для ребенка подается вместе с заявлением родителей или отдельно, но в обоих случаях необходим полный пакет документов.

Прежде чем обращаться в соответствующее воеводство, нужно убедиться в том, что вы отвечаете определенным требованиям. К примеру:

у вас нет польского паспорта, вида на жительство или ПМЖ на территории Польши.

можете объяснить связь с польской нацией (имеете базовые знания истории, культуры, традиций, языка и т. п.);

имеете родственников-поляков или занимаетесь активной деятельностью польского нацменьшинства в Украине не менее трех лет;

предки-поляки не были репатриированы по соглашениям 1944-1957 годов между Польшей и союзными республиками.

Карту поляка оформляют в течение двух месяцев с даты подачи необходимых документов. Процесс подачи бесплатный, а срок действия Карты – 10 лет со дня выдачи.

Чтобы продлить ее действие, нужно заранее позаботиться об этом и подать заявление не позднее чем за полгода до окончания срока действия предыдущей карты. Для этого необходимо подготовить копии своего загранпаспорта, внутреннего паспорта гражданина Украины и самой Карты Поляка. Приятной новостью является то, что процедура продления не требует повторного собеседования и является абсолютно бесплатной.

