До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження

До Німеччини з Польщі переїжджають молоді освічені українці працездатного віку, які мають високий професійний потенціал.

Про це йдеться у дослідженні З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців, проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Дослідження показує, що більш ніж половина біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) – це люди віком до 35 років. Майже кожен третій респондент (31%) у віці 36 – 45 років.

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Середній вік українських біженців, які виїхали з Німеччини до Польщі, становить 35 років. Лише 2% опитаних – непрацездатного віку.

– Це свідчить про те, що до Німеччини виїжджає переважно молодь. Вона більш мобільна та готова працевлаштовуватися, – зазначив директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

З дослідження відомо, що відсоток громадян України з повною або неповною вищою освітою, які переїхали з Польщі до Німеччини, становить аж 73%.

Автори зазначають, що попередні дослідження показали, що частка українських біженців, які перебувають у Польщі з вищою та незакінченою вищою освітою, була подібною – 69%.

– Після повномасштабного вторгнення РФ країни ЄС звернули увагу на високу професійну активність громадян України. Фактично вперше німецький ринок праці став доступним для українців. Біженці можуть виконувати просту фізичну роботу, а знання німецької мови, вивчення якої є обов’язковою, відкриває можливості знайти висококваліфіковану роботу та працювати за фахом. Багатий професійний досвід і навички, якими володіють громадяни України, збагатить місцевий ринок праці та може прискорити економічний розвиток країни, – вважає Колодзейчик.

Майже кожен другий біженець з України, який переїхав з Польщі до Німеччини (47%), заявляє, що володіє англійською щонайменше на комунікативному рівні.

Водночас кожен четвертий респондент (24%) декларує знання німецької мови, трохи менше польської – 22%. Знання мови серед біженців з України є однією з причин міграції до Німеччини.

Аж 36% опитаних приїхали до Німеччини з однією дитиною, а кожен десятий – з двома дітьми.

У попередніх дослідженнях експерти EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету з’ясували, що майже 66% українських біженців прибули до Польщі з дітьми.

Як повідомляли раніше, дослідження EWL З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців показало, що наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

Дослідження З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців провели у серпні 2023 року в Німеччині Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща. Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

Міграційна платформа EWL поєднує іноземців, які шукають роботу в країнах Європи, з роботодавцями у країнах ЄС – Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві та інших.

З 2018 року разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету платформа проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС.

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