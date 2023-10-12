Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Ґвалтували дворічну доньку: у Кривому Розі затримали жінку зі співмешканцем
Як роздрукувати довідку ВПО з Дії: покрокова інструкція
Як підготуватись до можливих відключень світла, води та тепла: дієві поради
У Севастополі підірвався великий сторожовий корабель Павел Державин – що відомо
Впали з недобудови. У Києві знайшли мертвими двох дівчат
Світ Опитування
Опитування
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження

До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження
Фото: Pexels

До Німеччини з Польщі переїжджають молоді освічені українці працездатного віку, які мають високий професійний потенціал.

Про це йдеться у дослідженні З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців, проведеному Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Польщі.

Дослідження показує, що більш ніж половина біженців, які переїхали з Польщі до Німеччини (53%) – це люди віком до 35 років. Майже кожен третій респондент (31%) у віці 36 – 45 років.

Зараз дивляться

Середній вік українських біженців, які виїхали з Німеччини до Польщі, становить 35 років. Лише 2% опитаних – непрацездатного віку.

– Це свідчить про те, що до Німеччини виїжджає переважно молодь. Вона більш мобільна та готова працевлаштовуватися, – зазначив директор міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марцін Колодзейчик.

До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження

З дослідження відомо, що відсоток громадян України з повною або неповною вищою освітою, які переїхали з Польщі до Німеччини, становить аж 73%.

Автори зазначають, що попередні дослідження показали, що частка українських біженців, які перебувають у Польщі з вищою та незакінченою вищою освітою, була подібною – 69%.

– Після повномасштабного вторгнення РФ країни ЄС звернули увагу на високу професійну активність громадян України. Фактично вперше німецький ринок праці став доступним для українців. Біженці можуть виконувати просту фізичну роботу, а знання німецької мови, вивчення якої є обов’язковою, відкриває можливості знайти висококваліфіковану роботу та працювати за фахом. Багатий професійний досвід і навички, якими володіють громадяни України, збагатить місцевий ринок праці та може прискорити економічний розвиток країни, – вважає Колодзейчик.

До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження

Майже кожен другий біженець з України, який переїхав з Польщі до Німеччини (47%), заявляє, що володіє англійською щонайменше на комунікативному рівні.

Водночас кожен четвертий респондент (24%) декларує знання німецької мови, трохи менше польської – 22%. Знання мови серед біженців з України є однією з причин міграції до Німеччини.

До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження

Аж 36% опитаних приїхали до Німеччини з однією дитиною, а кожен десятий – з двома дітьми.

У попередніх дослідженнях експерти EWL та Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету з’ясували, що майже 66% українських біженців прибули до Польщі з дітьми.

До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження

Як повідомляли раніше, дослідження EWL З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців показало, що наявність друзів і знайомих у Німеччині, вищі заробітки та соціальні виплати є основними причинами, чому українські біженці залишають Польщу і їдуть до Німеччини.

Дослідження З Польщі до Німеччини. Нові тенденції міграції українських біженців провели у серпні 2023 року в Німеччині Міграційна платформа EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення Канцелярії прем’єр-міністра Республіки Польща. Було опитано 400 повнолітніх громадян України, які приїхали до Польщі після початку війни, а потім виїхали до Німеччини.

Міграційна платформа EWL поєднує іноземців, які шукають роботу в країнах Європи, з роботодавцями у країнах ЄС – Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві та інших.

З 2018 року разом із Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету платформа проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС.

Читайте також
Як українцям отримати Карту поляка 2023: список документів та куди звертатися
До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження

Війна в Україні, Дослідження, Молодь, Німеччина, Робота, робота в Польщі, Україна-Німеччина, Українці
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Кинули багато техніки та піхоти: окупанти намагаються оточити Авдіївку
Бої на фронті
Одного чоловіка ідентифікували з 20 частин тіла: РФ ударом Іскандера по Грозі вбила 59 людей
Удар по селу Гроза 5 жовтня 2023
МОК зупинив діяльність і фінансування Олімпійського комітету РФ: названо причину
Олімпіада у Парижі
Наразі розміновано майже половину територій: що потрібно для повного очищення України
До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження
Модель житниці Європи для України не актуальна, експортним продуктом стане зброя – Камишін
снаряди, боєприпаси для ЗСУ

Завантаження

Ігри
Відео
Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Наталя Луценко
Найбільший провал спецслужб: чому Ізраїль не був готовий до атаки ХАМАСу
До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження
Нескінченні похорони у селі Гроза: загиблих ховають цілими родинами
До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження
У Києві попрощались із Ніною Матвієнко | Обстріл Нікополя | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження
Евакуація українців із Гази | Допомогу США поділять між… | Новини Факти ICTV за 11.10.2023
До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь