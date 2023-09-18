Польша теряет украинских беженцев, они едут в Германию – исследование

Наличие друзей и знакомых, более высокие заработки и социальные выплаты являются основными причинами, почему украинские беженцы покидают Польшу и едут в Германию. Но Польша еще может за них побороться.

Об этом говорится в исследовании Из Польши в Германию. Новые тенденции миграции украинских беженцев, проведенном Миграционной платформой EWL и Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета по заказу канцелярии премьер-министра Польши.

Согласно данным Евростата, на конец июня 2023 года в Германии было зарегистрировано примерно 1,1 млн граждан Украины, тогда как в Польше их было почти 975 тыс.

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Это означает, что с августа 2022 года количество зарегистрированных беженцев в Польше уменьшилось более чем на 350 тыс. человек, а в Германии — выросло более чем на 410 тыс. в то же время.

Беженцы едут прежде всего к друзьям и знакомым

Исследование показывает, что на решение беженцев переехать из Польши в Германию больше всего повлиял социальный фактор — наличие друзей и знакомых в Германии (43%).

По мнению его авторов, это совпадает с предыдущей тенденцией экономической миграции граждан Украины, где рекомендации друзей были главным фактором выбора страны проживания с экономической целью.

Важную роль сыграли и материальные вопросы, а именно более привлекательные социальные выплаты в Германии (42%), возможность накопления больших сбережений (38%) и предложения работы с более высокой зарплатой (27%).

Пребывание беженцев в Польше длилось в среднем четыре месяца

Более половины беженцев из Украины (52%) приняли решение переехать в Германию в течение первых трех месяцев пребывания в Польше.

Почти каждый третий респондент (32%) провел в Польше от четырех до шести месяцев. В то же время средняя продолжительность пребывания опрошенных беженцев в Польше составляет четыре месяца.

Исследование показало, что наибольшая миграция украинских беженцев из Польши в Германию состоялась в третьем квартале 2022 года — это касалось аж 41% респондентов.

Вероятнее всего, это было следствием распространения информации о том, что с 1 июня 2022 года беженцы из Украины могут получить ту же помощь, которую получают граждане Германии (пособие по безработице или социальное обеспечение).

— После 24 февраля 2022 года Германия ответила на наплыв беженцев из Украины введением либеральных правил доступа к рынку труда, быстрых и часто обязательных языковых, профессиональных курсов для этих граждан. В то же время страна использует высокий уровень профессиональной квалификации украинцев. Эти действия в сочетании с острой нехваткой рабочей силы на немецком рынке указывают на вероятность дальнейшего усиления этого миграционного тренда, — отметил глава правления Миграционной платформы EWL Анджей Коркус.

Польша еще может бороться за беженцев

Только 13% респондентов думают о возвращении из Германии в Польшу, а втрое больше (38%) не планируют возвращаться.

Однако интересным с точки зрения будущего польского рынка труда является тот факт, что почти половина (49%) беженцев, выехавших в Германию, все еще указывают на нерешительность в контексте возможного возвращения в Польшу.

Это означает, что беженцы из Украины, которые решили покинуть Польшу и поехать в Германию, не списывают полностью Польшу со счетов.

Исследование показывает, что они могут рассмотреть возможность возвращения туда, если найдут удовлетворительную работу (50%) и повысят уровень зарплаты (49%). Профессиональная неудача в Германии (27%) также может побудить украинских беженцев вернуться в Польшу.

Исследование было создано после анализа результатов опроса Из Польши в Германию. Новые тенденции в миграции украинских беженцев, его провели в августе 2023 года в Германии Миграционная платформа EWL и Центр восточноевропейских исследований Варшавского университета по заказу канцелярии премьер-министра Республики Польша.

Было опрошено 400 совершеннолетних граждан Украины, которые приехали в Польшу после начала полномасштабной войны, а затем выехали в Германию.

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