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Нашли воронку: в Румынии продолжают падать дроны после атак РФ

Дрони Шахед
Фото: Getty Images

В среду, 11 октября, после очередной атаки РФ на портовую инфраструктуру Одесской области в приграничных районах Румынии обнаружили воронку, образовавшуюся в результате падения дрона.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Румынии.

Там уточнили, что воронку заметили вблизи правого берега дунайского рукава Килия, что примерно в 3 км от румынского города Плауру.

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Сейчас это место охраняется. Местные компетентные органы собирают доказательства для проведения расследования в соответствии с процедурами.

В Минобороны Румынии говорят, что продолжат мониторинг воздушного пространства, где могут возникнуть риски в результате подобных ситуаций, и решительно осудили нападения, совершенные Россией на объекты гражданской инфраструктуры в украинских портах на Дунае.

В ночь на 12 октября РФ атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. Силы ПВО уничтожили 10 дронов, однако не удалось избежать попаданий.

В Измаильском районе повреждения получили складские здания в припортовой зоне и жилые дома. Термические ожоги получила 88-летняя женщина.

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атака дронами, Война в Украине, Дрони, Дунай, Одесская область, Російська агресія, Румунія
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