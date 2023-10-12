Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил
В ночь на 12 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками Измаил Одесской области.
Вражеские дроны, по данным местных жителей, попали в частный дом.
На месте вспыхнул масштабный пожар.
В областной военной администрации информацию о чрезвычайном происшествии пока не предоставляли.
Ночная атака дронов на Одесчину
Россияне выпустили несколько групп ударных БпЛА из района полигона Чауда в пока захваченном Крыму после 21:00.
Менее чем через два часа в Воздушных силах призвали жителей Измаильского района находиться в укрытиях.
Аналогичная просьба поступила и от руководителя ОВА Олега Кипера.
Глава области призвал людей в Измаильском районе быстро отправляться в безопасные места и не покидать их до отбоя.
Кроме того, Олег Кипер просил не снимать работу противовоздушной обороны.
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