Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Насиловали двухлетнюю дочь: в Кривом Роге задержали женщину с сожителем
Упали с недостроя. В Киеве нашли мертвыми двух девушек
Качались люстры в Ужгороде, почувствовали во Львове: в Украине произошло землетрясение
В Севастополе подорвался большой сторожевой корабль Павел Державин – что известно
Срочно
Шахеды попали в логистическую инфраструктуру Одесчины – ОВА
Происшествия
Татьяна Забожко, редактор ленты

Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил

Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил
Фото: ГСЧС

В ночь на 12 октября российские войска атаковали ударными беспилотниками Измаил Одесской области.

Вражеские дроны, по данным местных жителей, попали в частный дом.

На месте вспыхнул масштабный пожар.

Сейчас смотрят

В областной военной администрации информацию о чрезвычайном происшествии пока не предоставляли.

Ночная атака дронов на Одесчину

Россияне выпустили несколько групп ударных БпЛА из района полигона Чауда в пока захваченном Крыму после 21:00.

Менее чем через два часа в Воздушных силах призвали жителей Измаильского района находиться в укрытиях.

Аналогичная просьба поступила и от руководителя ОВА Олега Кипера.

Глава области призвал людей в Измаильском районе быстро отправляться в безопасные места и не покидать их до отбоя.

Кроме того, Олег Кипер просил не снимать работу противовоздушной обороны.

Измаил, Одесская область
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
27 уничтоженных дронов и попадания на Одесчине: главные события ночи 10 октября
Головне за ніч 10 жовтня
Шахеды попали в логистическую инфраструктуру Одесчины – ОВА
Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил
Силы обороны объяснили, почему РФ в последнее время бьют по Украине специфическими ракетами
Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил
Ночью в Одесской области россияне ракетами Оникс ударили по пансионату и зернохранилищу — ОВА
удар по Одещині
В Одессе прогремели взрывы: предварительно, область атаковали Ониксами
Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил

Загрузка

Игры
Видео
Общество
Откупаются кровью: военный ВСУ о разнице между Шторм-Z и российской армией

РФ имеет штрафные батальоны Шторм-Z, в которые набирают преимущественно из российских тюрем. Представители этих подразделений не имеют реального боевого опыта. Чаще всего этих людей посылают на разведку или проверку минных заграждений.

Яна Брензей, Юлия Захарченко
В Киеве попрощались с Ниной Матвиенко | Обстрел Никополя | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил
Эвакуация украинцев из Газа | Помощь США разделят между… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил
Диверсант закладывал взрывчатки на АЗС | Искренние признания оккупанта в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил
Атака на Полтавщину | Дания передаст F-16 уже в… | Новости Факты ICTV за 11.10.2023
Огнем охватило дом: РФ атаковала дронами Измаил
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь