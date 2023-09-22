Падение обломков дронов РФ в Румынии является проблемой, которую нужно решить – Йоханнис

Российские военные беспилотники не атакуют Румынию, но создают “реальную проблему”. Падение их обломков на территории страны неприемлемо.

Об этом на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил президент Румынии Клаус Йоханнис, сообщает Agerpres.

Он напомнил, что на территории страны трижды находили останки дронов. Пострадавших в результате их падения нет, но, отметил румынский лидер, “это не значит, что эти инциденты не имеют значения”.

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Клаус Йоханнис также подчеркнул, что российские войска атакуют порты украинского побережья для предотвращения транзита зерна. Он сказал, что эти атаки являются военными преступлениями, поскольку направлены против гражданских целей, инфраструктуры и людей, которые работают в портах.

Президент Румынии также отметил, что после инцидентов с беспилотниками, они обсудили ситуацию со странами-союзниками и усилили противовоздушную оборону в этом районе для защиты граждан.

— Хотя нападения России не направлены на Румынию, ситуация неприемлема. Беспилотники не атакуют наше государство, но то, что их куски падают на территорию страны, является реальной проблемой, которую нужно решать, — сказал он.

Глава государства добавил, что люди, которые живут на румынском берегу Дуная возле пострадавших от атак территорий, боятся, но понимают важность поддержки Украины, ведь понимают, что “могут быть следующими”.

Падение обломков российских дронов в Румынии

После выхода России из зернового соглашения в июле, войска агрессора постоянно разрушают портовую и зерновую инфраструктуру украинских портов на Дунае атаками беспилотников Shahed-136/131.

За последние несколько недель на берегу Дуная в Румынии военные трижды находили обломки российских дронов. Впервые остатки “Шахедов” обнаружили 6 сентября, во второй раз – 9 сентября, а в третий раз – 13 сентября. Даты находок совпадают с обстрелами россиянами украинских портов.

15 сентября Румыния закрыла небо в 30-километровой зоне вблизи границы с Украиной. Военные страны заявили, что готовы применять свою ПВО против российских беспилотников.

Также румынское правительство начало строительство укрытий для жителей села Плауру, расположенного напротив города Измаил, где обнаружили наибольшее количество обломков вражеских Shahed-136/131.

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