Знайшли воронку: у Румунії продовжують падати дрони після атак РФ

У середу, 11 жовтня, після чергової атаки РФ на портову інфраструктуру Одеської області в прикордонних районах Румунії виявили вирву, що утворилася внаслідок падіння дрона.

Про це повідомляє Міністерство національної оборони Румунії.

Там уточнили, що воронку помітили поблизу правого берега дунайського рукава Кілія, що приблизно за 3 км від румунського міста Плауру.

Зараз дивляться

Наразі це місце охороняється. Місцеві компетентні органи збирають докази для проведення розслідування відповідно до процедур.

У Міноборони Румунії кажуть, що продовжать моніторинг повітряного простору, де можуть виникнути ризики внаслідок подібних ситуацій, і рішуче засудили напади, вчинені Росією на об’єкти цивільної інфраструктури в українських портах на Дунаї.

У ніч проти 12 жовтня РФ атакувала Одеську область ударними безпілотниками. Сили ППО знищили 10 дронів, проте не вдалось уникнути влучань.

В Ізмаїльському районі пошкоджень зазнали складські будівлі в припортовій зоні та житлові будинки. Термічні опіки отримала 88-річна жінка.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.