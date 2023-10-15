Алиев поднял флаг Азербайджана в Нагорном Карабахе

В столице Нагорного Карабаха городе Ханкенди президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 сентября поднял государственный флаг.

Он впервые посетил регион после его возвращения под контроль Азербайджана, сообщает Азербайджанское государственное информационное агентство

— Это большое счастье и историческое событие. Говорить сейчас об этой истории мне, наверное, было бы не очень правильно, потому что эту историю пережили мы, эту историю создали мы, — сказал он во время речи в центре Ханкенди.

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Во время поездки Алиев поднял флаги Азербайджанской Республики и в ряде других населенных пунктов Нагорного Карабаха.

20 сентября так называемые власти Нагорного Карабаха приняли предложения Баку по возвращению региона в состав Азербайджана. А президент Ильхам Алиев объявил о возобновлении территориальной целостности страны.

Нагорный Карабах прекращает свое существование с 1 января 2024 года.

Из Нагорного Карабаха в Армению уже выехали почти 50 тыс. человек.

Фото: Азербайджанское государственное информационное агентство

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