В Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня

Так называемые власти Нагорного Карабаха объявили о решении прекратить огонь с 13:00 среды, 20 сентября.

Об этом сообщает издание 24News.

Министерство обороны Азербайджанской Республики подтверждает договоренность о прекращении боевых действий, пишет Media.Az.

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Указано, что подразделения вооруженных сил Армении сложат оружие и покинут территорию Карабаха.

Также сообщается, что представители местного армянского населения встретятся с властями Азербайджана в городе Евлах 21 сентября.

Военное обострение в Нагорном Карабахе

19 сентября Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регионе начались артиллерийские дуэли между азербайджанскими и армянскими военными. По сообщениям СМИ, азербайджанские войска также обстреливают город Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха.

Ближе к вечеру вторника премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за боевого обострения в Нагорном Карабахе.

Такое заявление главы правительства привело к акциям протеста в Ереване. Армяне возмущаются решением Пашиняна и называют такую позицию сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану.

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