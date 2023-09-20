В Нагорном Карабахе объявили о прекращении огня
Так называемые власти Нагорного Карабаха объявили о решении прекратить огонь с 13:00 среды, 20 сентября.
Об этом сообщает издание 24News.
Министерство обороны Азербайджанской Республики подтверждает договоренность о прекращении боевых действий, пишет Media.Az.
Указано, что подразделения вооруженных сил Армении сложат оружие и покинут территорию Карабаха.
Также сообщается, что представители местного армянского населения встретятся с властями Азербайджана в городе Евлах 21 сентября.
Военное обострение в Нагорном Карабахе
19 сентября Азербайджан объявил о начале “антитеррористических мероприятий” в Нагорном Карабахе. В регионе начались артиллерийские дуэли между азербайджанскими и армянскими военными. По сообщениям СМИ, азербайджанские войска также обстреливают город Степанакерт и другие населенные пункты Карабаха.
Ближе к вечеру вторника премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван не планирует вступать в войну с Азербайджаном из-за боевого обострения в Нагорном Карабахе.
Такое заявление главы правительства привело к акциям протеста в Ереване. Армяне возмущаются решением Пашиняна и называют такую позицию сдачей Нагорного Карабаха Азербайджану.
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