Алієв підняв прапор Азербайджану в Нагірному Карабасі
У столиці Нагірного Карабаху місті Ханкенді президент Азербайджану Ільхам Алієв 15 вересня підняв державний прапор.
Він вперше відвідав регіон після його повернення під контроль Азербайджану, повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство.
– Це велике щастя та історична подія. Говорити зараз про цю історію мені, напевно, було б не дуже правильно, тому що цю історію пережили ми, цю історію створили ми, – сказав він під час промови у центрі Ханкенді.
Під час поїздки Алієв підняв прапори Азербайджанської Республіки і в низці інших населених пунктів Нагірного Карабаху.
20 вересня так звана влада Нагірного Карабаху прийнвя пропозиції Баку щодо повернення регіону до склад Азербайджану. А президент Ільхам Алієв оголосив про відновлення територіальної цілісності країни.
Нагірний Карабах припиняє існування з 1 січня 2024 року.
Із Нагірного Карабаху до Вірменії вже виїхали майже 50 тис. людей.
Фото: Азербайджанське державне інформаційне агентство
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