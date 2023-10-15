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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Алієв підняв прапор Азербайджану в Нагірному Карабасі

Ільхам Алієв

У столиці Нагірного Карабаху місті Ханкенді президент Азербайджану Ільхам Алієв 15 вересня підняв державний прапор.

Він вперше відвідав регіон після його повернення під контроль Азербайджану, повідомляє Азербайджанське державне інформаційне агентство.

– Це велике щастя та історична подія. Говорити зараз про цю історію мені, напевно, було б не дуже правильно, тому що цю історію пережили ми, цю історію створили ми, – сказав він під час промови у центрі Ханкенді.

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Під час поїздки Алієв підняв прапори Азербайджанської Республіки і в низці інших населених пунктів Нагірного Карабаху.

20 вересня так звана влада Нагірного Карабаху прийнвя пропозиції Баку щодо повернення регіону до склад Азербайджану. А президент Ільхам Алієв оголосив про відновлення територіальної цілісності країни.

Нагірний Карабах припиняє існування з 1 січня 2024 року.

Із Нагірного Карабаху до Вірменії вже виїхали майже 50 тис. людей.

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Фото: Азербайджанське державне інформаційне агентство

Азербайджан, Вірменія, Нагірний Карабах
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