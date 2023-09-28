В Азербайджане арестовали экс-главу правительства Карабаха: его обвиняют в финансировании терроризма

Бывшему главе правительства непризнанной республики Нагорный Карабах Рубену Варданяну, которого 27 сентября задержали азербайджанские пограничники, предъявили обвинение в финансировании терроризма. Суд отправил его за решетку на 4 месяца.

Об этом сообщает служба государственной безопасности Азербайджана.

Варданяна обвиняют по трем статьям ККА:

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214-1 (Финансирование терроризма);

279.3 (Участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом, и участие в их деятельности);

318.1 (Незаконное пересечение границ Азербайджана).

По данным азербайджанских правоохранителей, Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска “с целью совершения террористических и диверсионных актов”.

– Варданян проник на территорию Азербайджана в зону временной дислокации российского миротворческого контингента и участвовал в создании непредусмотренных законом вооруженных формирований, организации их деятельности, в обеспечении их военной техникой, оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, военным снаряжением, что повлекло “гибель людей и другие тяжкие последствия”, – сообщают в спецслужбе.

Кроме того, Варданяна обвиняют в финансировании терроризма — направлении средств на организацию террористической деятельности незаконных вооруженных формирований.

– Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года за совершенные им противоправные действия, привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого путем объявления обвинения и решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, 27 сентября азербайджанские пограничники задержали экс-главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

По словам его жены Вероники Зонабенд, азербайджанская сторона задержала Варданяна на КПП в Лачинском коридоре.

My husband, Ruben Vardanyan, the philanthropist, businessman, and former Minister of State of Artsakh (Nagorno-Karabakh) was arrested and detained by the Azerbaijani authorities at the border this morning as he tried to leave with thousands of Armenians. Ruben has stood with the… — Ruben Vardanyan (@RubenVardanyan_) September 27, 2023

– Мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший государственный министр Арцаха (Нагорного Карабаха), был арестован и задержан азербайджанскими властями на границе сегодня утром, когда он пытался выехать с тысячами армян, – написала Вероника Зонабенд.

Она добавила, что ее муж “был с народом Арцаха в течение 10-месячной блокады и страдал вместе с ними в их борьбе за выживание”.

Напомним, президент непризнанной республики Нагорный Карабах (Арцах) Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений.

Республика прекращает существование с 1 января 2024 года. Указ вступает в силу сразу после публикации.

Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана

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