В Азербайджане арестовали экс-главу правительства Карабаха: его обвиняют в финансировании терроризма

Бывшему главе правительства непризнанной республики Нагорный Карабах Рубену Варданяну, которого 27 сентября задержали азербайджанские пограничники, предъявили обвинение в финансировании терроризма. Суд отправил его за решетку на 4 месяца.

Об этом сообщает служба государственной безопасности Азербайджана.

Варданяна обвиняют по трем статьям ККА:

По данным азербайджанских правоохранителей, Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска “с целью совершения террористических и диверсионных актов”.

Кроме того, Варданяна обвиняют в финансировании терроризма — направлении средств на организацию террористической деятельности незаконных вооруженных формирований.

– Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года за совершенные им противоправные действия, привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого путем объявления обвинения и решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, 27 сентября азербайджанские пограничники задержали экс-главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.

По словам его жены Вероники Зонабенд, азербайджанская сторона задержала Варданяна на КПП в Лачинском коридоре.

My husband, Ruben Vardanyan, the philanthropist, businessman, and former Minister of State of Artsakh (Nagorno-Karabakh) was arrested and detained by the Azerbaijani authorities at the border this morning as he tried to leave with thousands of Armenians.

Ruben has stood with the…

— Ruben Vardanyan (@RubenVardanyan_) September 27, 2023