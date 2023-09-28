В Азербайджане арестовали экс-главу правительства Карабаха: его обвиняют в финансировании терроризма
Бывшему главе правительства непризнанной республики Нагорный Карабах Рубену Варданяну, которого 27 сентября задержали азербайджанские пограничники, предъявили обвинение в финансировании терроризма. Суд отправил его за решетку на 4 месяца.
Об этом сообщает служба государственной безопасности Азербайджана.
Варданяна обвиняют по трем статьям ККА:
- 214-1 (Финансирование терроризма);
- 279.3 (Участие в создании вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом, и участие в их деятельности);
- 318.1 (Незаконное пересечение границ Азербайджана).
По данным азербайджанских правоохранителей, Варданян, будучи гражданином иностранного государства, в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики вне пунктов пропуска “с целью совершения террористических и диверсионных актов”.
– Варданян проник на территорию Азербайджана в зону временной дислокации российского миротворческого контингента и участвовал в создании непредусмотренных законом вооруженных формирований, организации их деятельности, в обеспечении их военной техникой, оружием и боеприпасами, взрывчатыми веществами, военным снаряжением, что повлекло “гибель людей и другие тяжкие последствия”, – сообщают в спецслужбе.
Кроме того, Варданяна обвиняют в финансировании терроризма — направлении средств на организацию террористической деятельности незаконных вооруженных формирований.
– Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года за совершенные им противоправные действия, привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого путем объявления обвинения и решением суда ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, – говорится в сообщении.
Сейчас в уголовном производстве продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Напомним, 27 сентября азербайджанские пограничники задержали экс-главу правительства Нагорного Карабаха Рубена Варданяна.
По словам его жены Вероники Зонабенд, азербайджанская сторона задержала Варданяна на КПП в Лачинском коридоре.
My husband, Ruben Vardanyan, the philanthropist, businessman, and former Minister of State of Artsakh (Nagorno-Karabakh) was arrested and detained by the Azerbaijani authorities at the border this morning as he tried to leave with thousands of Armenians.
Ruben has stood with the…
— Ruben Vardanyan (@RubenVardanyan_) September 27, 2023
– Мой муж, Рубен Варданян, филантроп, бизнесмен и бывший государственный министр Арцаха (Нагорного Карабаха), был арестован и задержан азербайджанскими властями на границе сегодня утром, когда он пытался выехать с тысячами армян, – написала Вероника Зонабенд.
Она добавила, что ее муж “был с народом Арцаха в течение 10-месячной блокады и страдал вместе с ними в их борьбе за выживание”.
Напомним, президент непризнанной республики Нагорный Карабах (Арцах) Самвел Шахраманян подписал указ о роспуске всех госучреждений.
Республика прекращает существование с 1 января 2024 года. Указ вступает в силу сразу после публикации.
Фото: Служба государственной безопасности Азербайджана
Загрузка
Украина подготовила второй бюджет во время полномасштабного вторжения. Как и в прошлом году, мы будем жить преимущественно за счет помощи международных партнеров, ведь прогнозируемые доходы нашей страны вдвое меньше, чем то, что мы можем потратить. В то же время заработанное Украина направит на оборону. Более 500 миллиардов потратит на оружие, в том числе на дроны. Это не слишком много, но военные эксперты убеждают: нужно с чего-то начинать. Впервые в бюджете были учтены потребности Института помощника ветерана. Словом, все деньги для победы и жизни после нее. Правда, замечания к смете тоже есть, их разбирали наши журналисты.Ольга Чайко