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В Польше посчитали более 99% голосов: результаты

Парламентські вибори в Польщі 2023
Фото: Getty Images

В Польше подсчитали более 99% голосов, результаты парламентских выборов почти совпали с экзитполом.

Об этом сообщает RMF24.

  • Правящая партия Право и справедливость (ПиС) набрала 35,39% голосов.
  • Гражданская коалиция (ключевая оппозиционная политсила в Польше) получила 30,68%.
  • На третьем месте — избирательный блок Третий путь с 14,41% голосов.
  • Четвертую позицию занимает Левица — 8,31%, пятую — Конфедерация с результатом 7,16%.

Таким образом оппозиционные партии — Гражданская коалиция, Третий путь и Левица – имеют шанс на создание коалиции и формирование правительства.

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15 октября в Польше стартовали парламентские выборы, которые уже назвали “важнейшими с 1989 года”.

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парламентські вибори, Польша
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