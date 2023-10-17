В Польше посчитали более 99% голосов: результаты

В Польше подсчитали более 99% голосов, результаты парламентских выборов почти совпали с экзитполом.

Об этом сообщает RMF24.

Правящая партия Право и справедливость (ПиС) набрала 35,39% голосов.

Гражданская коалиция (ключевая оппозиционная политсила в Польше) получила 30,68%.

На третьем месте — избирательный блок Третий путь с 14,41% голосов.

Четвертую позицию занимает Левица — 8,31%, пятую — Конфедерация с результатом 7,16%.

Таким образом оппозиционные партии — Гражданская коалиция, Третий путь и Левица – имеют шанс на создание коалиции и формирование правительства.

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