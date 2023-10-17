Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
У Польщі порахували понад 99% голосів: результати
У Польщі підрахували понад 99% голосів, результати парламентських виборів майже збігаються з екзитполом.
Про це повідомляє RMF24.
- Керівна партія Право і справедливість (ПіС) набрала 35,39% голосів.
- Громадянська коаліція (ключова опозиційна політсила в Польщі) отримала 30,68%.
- На третьому місці – виборчий блок Третій шлях із 14,41% голосів.
- Четверту позицію займає Лівиця – 8,31%, п’яту – Конфедерація з результатом 7,16%.
Отже, опозиційні партії – Громадянська коаліція, Третій шлях і Лівиця – мають шанс на створення коаліції і формування уряду.
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15 жовтня в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”.
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