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У Польщі порахували понад 99% голосів: результати

Парламентські вибори в Польщі 2023
Фото: Getty Images

У Польщі підрахували понад 99% голосів, результати парламентських виборів майже збігаються з екзитполом.

Про це повідомляє RMF24.

  • Керівна партія Право і справедливість (ПіС) набрала 35,39% голосів.
  • Громадянська коаліція (ключова опозиційна політсила в Польщі) отримала 30,68%.
  • На третьому місці – виборчий блок Третій шлях із 14,41% голосів.
  • Четверту позицію займає Лівиця – 8,31%, п’яту – Конфедерація з результатом 7,16%.

Отже, опозиційні партії – Громадянська коаліція, Третій шлях і Лівиця – мають шанс на створення коаліції і формування уряду.

Зараз дивляться

15 жовтня в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”.

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