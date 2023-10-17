У Польщі порахували понад 99% голосів: результати

У Польщі підрахували понад 99% голосів, результати парламентських виборів майже збігаються з екзитполом.

Про це повідомляє RMF24.

Керівна партія Право і справедливість (ПіС) набрала 35,39% голосів.

Громадянська коаліція (ключова опозиційна політсила в Польщі) отримала 30,68%.

На третьому місці – виборчий блок Третій шлях із 14,41% голосів.

Четверту позицію займає Лівиця – 8,31%, п’яту – Конфедерація з результатом 7,16%.

Отже, опозиційні партії – Громадянська коаліція, Третій шлях і Лівиця – мають шанс на створення коаліції і формування уряду.

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15 жовтня в Польщі почалися парламентські вибори, які вже назвали “найважливішими з 1989 року”.

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