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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Война в Израиле: среди погибших иностранцев больше всего граждан США и Украины

Ізраїль 7 жовтня 2023 війна, тіла загиблих
Фото: Getty Images

Власти Израиля обновили данные о погибших иностранцах в результате боевых действий и обстрелов.

Как отмечает издание Новости Израиля, больше всего жертв среди граждан США и Украины.

По обновленным данным от обстрелов погибли 32 гражданина США, еще восемь американцев считаются пропавшими без вести.

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Также сообщается о гибели 24 граждан Украины. Трое украинцев пропали без вести.

Среди погибших и 22 граждан Франции.

Всего от атак боевиков ХАМАС погибли граждане Аргентины, России, Таиланда, Германии, Великобритании, Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана и Казахстана.

Напомним, 18 октября посол Израиля в Украине Михаил Бродский сообщал, что в результате таки боевиков ХАМАС на Израиль погибли 23 гражданина Украины.

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Израиль, Война в Израиле, загиблі, Сектор Газа, Українці
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