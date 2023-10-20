Влада Ізраїлю оновила дані про загиблих іноземців внаслідок бойових дій та обстрілів.

Як зазначає видання Новини Ізраїля, найбільше жертв серед громадян США та України.

За оновленими даними, від обстрілів загинули 32 громадяни США, ще 8 американців вважають зниклими безвісти.

Також повідомляють про загибель 24 громадян України. Троє українців зникли безвісти.

Серед загиблих й 22 громадян Франції.

Загалом від атак бойовиків ХАМАС загинули громадяни Аргентини, Росії, Таїланду, Німеччини, Британії, Канади, Австрії, Угорщини, Ірландії, Італії, Іспанії, Латвії, Литви, Португалії, Румунії, Чилі, Перу, Парагваю, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Бразилії, Китаю, Індії, Шрі-Ланки, Камбоджі, Філіппін, Непалу, ПАР, Судану, Туреччини, Узбекистану та Казахстану.

Нагадаємо, 18 жовтня посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський повідомляв, що внаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль загинули 23 громадянина України.

