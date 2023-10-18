Війна в Ізраїлі: кількість загиблих українців збільшилася до 23
Унаслідок атаки бойовиків ХАМАС на Ізраїль, за останніми даними, загинули 23 громадянина України. Ще один вважається зниклим безвісти.
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський.
За його словами, Україна на другому місці після США за кількістю загиблих іноземних громадян.
Американців загинуло 29, і 10 – зникли безвісти.
Водночас посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сьогодні повідомив, що кількість звернень українців щодо евакуації з Ізраїлю зменшилась, натомість охочих виїхати з сектору Гази побільшало, але пункт пропуску Рафах досі закритий.
За його словами, вже було організовано три евакуаційні рейси з Ізраїлю, загалом вивезено близько 450 громадян.
Наступний евакуаційний рейс з Тель-Авіва планується на 19 число.
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