Более 50% поляков хотят, чтобы правительство в Польше формировалось оппозицией – опрос

Более 50% поляков считают, что президент Польши Анджей Дуда должен поручить формирование правительства кандидату не от своей партии Право и справедливость (ПиС), а от коалиции, составленной из партии оппозиций — Гражданская коалиция, Третий путь и Новые левые.

Об этом говорится в социологическом исследовании, проведенного агентством SW Research на заказ портала rp.pl.

В рамках опроса поляков спрашивали, кому, по их мнению, президент Дуда должен поручить формирование правительства после своего избрания.

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На этот вопрос 56% респондентов ответили, что президент должен возложить эту миссию на кандидата, выдвинутого Гражданской коалицией, Третьим путем и Новыми левыми.

По мнению 25,7% респондентов, миссия по формированию правительства должна быть возложена президентом на кандидата от ПиС.

18,3% респондентов не имеют мнения по этому вопросу.

— Назначение на пост будущего премьер-министра политика, связанного с ГК, Левыми и Третьим путем, считают лучшим решением 6 из 10 женщин и 53% мужчин. С учетом возраста респондентов, этот ответ чаще всего указывали самые молодые респонденты (60,4%). Назначение главой правительства политика, связанного с нынешней оппозицией, поддерживают 7 из 10 респондентов из крупнейших городов и 62% респондентов с доходом от 3001 до 4000 злотых, — комментирует результаты опроса Пшемыслав Весоловский, президент исследовательского агентства SW Research.

Как прошли выборы в Польше

Напомним, на парламентских выборах в Польше 15 октября победу одержала партия Право и справедливость (ПиС), получившая 35,38% голосов, что дало ей 194 места в Сейме — на 37 меньше, чем абсолютное большинство.

Второе место на выборах заняла Гражданская коалиция (30,7% поддержки), которая вместе с партией Третий путь (14,4%) и Новыми левыми (8,61%) имеет 248 мест в парламенте. Все эти партии заявляют о готовности сформировать совместное правительство, что означает, что у ПиС нет шансов на его создание (даже у Конфедерации, имеющей 18 депутатов, слишком мало голосов).

Как формируется правительство в Польше

Согласно польской конституции, на так называемом первом этапе миссия по формированию правительства возлагается президентом на кандидата в премьер-министры. Президент здесь не ограничен — то есть он может доверить миссию формирования правительства политическому деятелю по своему усмотрению. Обычно президент возлагает миссию формирования правительства на кандидата, выдвинутого партией, победившей на выборах, и, по неофициальной информации, так будет и сейчас. Это означает, что президент Польши Анджей Дуда возложит миссию по формированию правительства, скорее всего, на нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого, у которого будет 14 дней на создание парламентского большинства.

Если за это время правительство, сформированное Моравецким, не получит абсолютного большинства в парламенте, то именно парламент укажет кандидата на пост премьер-министра. Если и этот шаг не удается, то опять же кандидата в премьер-министры указывает президент, а сформированному им правительству необходимо получить лишь относительное большинство в парламенте (это означает, что депутаты, воздержавшиеся от голосования по вотуму доверия, рассматриваются как поддержавшие предложение).

Партии Гражданская коалиция, Третий путь и Новые левые призывают президента немедленно — в качестве первого шага — возложить миссию формирования правительства на кандидата, выдвинутого этими партиями, поскольку они обладают абсолютным большинством. Анджей Дуда пригласил представителей всех избирательных комиссий, которые провели депутатов в Сейм, в президентский дворец на предстоящей неделе для консультаций — с представителями каждой комиссии он будет консультироваться отдельно.

На созыв нового парламента президенту отводится 30 дней со дня выборов.

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