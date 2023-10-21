Понад 50% поляків хочуть, щоб уряд у Польщі формувався опозицією – опитування

Понад 50% поляків вважають, що президент Польщі Анджей Дуда має доручити формування уряду кандидату не від своєї партії Право і справедливість (ПіС), а від коаліції, складеної з партії опозицій – Громадянської коаліції, Третього шляху і Нових лівих.

Про це йдеться в соціологічному дослідженні, проведеному агентством SW Research на замовлення порталу rp.pl.

У межах опитування поляків запитували, кому, на їхню думку, президент Дуда має доручити формування уряду після свого обрання.

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На це запитання 56% респондентів відповіли, що президент має покласти цю місію на кандидата, висунутого Громадянською коаліцією, Третім шляхом і Новими лівими.

На думку 25,7% респондентів, місія з формування уряду має бути покладена президентом на кандидата від ПіС.

18,3% респондентів не мають думки щодо цього питання.

– Призначення на посаду майбутнього прем’єр-міністра політика, пов’язаного з ГК, Лівими і Третім шляхом, вважають найкращим рішенням 6 із 10 жінок і 53% чоловіків. З урахуванням віку респондентів, цю відповідь найчастіше вказували наймолодші респонденти (60,4%). Призначення главою уряду політика, пов’язаного з нинішньою опозицією, підтримують 7 із 10 респондентів із найбільших міст і 62% респондентів із доходом від 3001 до 4000 злотих, – коментує результати опитування Пшемислав Вєсоловський, президент дослідницького агентства SW Research.

Як пройшли вибори в Польщі

Нагадаємо, на парламентських виборах у Польщі 15 жовтня перемогу здобула партія Право і справедливість (ПіС), яка здобула 35,38% голосів, що дало їй 194 місця в Сеймі – на 37 менше, ніж абсолютна більшість.

Друге місце на виборах посіла Громадянська коаліція (30,7% підтримки), яка разом із партією Третій шлях (14,4%) і Новими лівими (8,61%) має 248 місць у парламенті. Усі ці партії заявляють про готовність сформувати спільний уряд, що означає, що у ПіС немає шансів на його створення (навіть у Конфедерації, яка має 18 депутатів, занадто мало голосів).

Як формується уряд у Польщі

Згідно з польською конституцією, на так званому першому етапі місія з формування уряду покладається президентом на кандидата в прем’єр-міністри. Президент тут не обмежений – тобто він може довірити місію формування уряду політичному діячеві на власний розсуд. Зазвичай президент покладає місію формування уряду на кандидата, висунутого партією, яка перемогла на виборах, і, за неофіційною інформацією, так буде і зараз. Це означає, що президент Польщі Анджей Дуда покладе місію з формування уряду, найімовірніше, на нинішнього прем’єр-міністра Матеуша Моравецького, у якого буде 14 днів на створення парламентської більшості.

Якщо за цей час уряд, сформований Моравецьким, не отримає абсолютної більшості в парламенті, то саме парламент вкаже кандидата на посаду прем’єр-міністра. Якщо і цей крок не вдається, то, знову ж таки, кандидата в прем’єр-міністри вказує президент, а сформованому ним уряду необхідно отримати лише відносну більшість у парламенті (це означає, що депутати, які утрималися від голосування щодо вотуму довіри, розглядаються як такі, що підтримали пропозицію).

Партії Громадянська коаліція, Третій шлях і Нові ліві закликають президента негайно – як перший крок – покласти місію формування уряду на кандидата, висунутого цими партіями, оскільки вони володіють абсолютною більшістю. Анджей Дуда запросив представників усіх виборчих комісій, які провели депутатів до Сейму, до президентського палацу наступного тижня для консультацій – з представниками кожної комісії він консультуватиметься окремо.

На скликання нового парламенту президенту відводиться 30 днів від дня виборів.

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