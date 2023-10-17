Выборы в Польше: кто такой Дональд Туск и на что он повлияет

Кто такой Дональд Туск: краткая биография

Что известно о начале политической карьеры Дональда Туска

Кто такой Дональд Туск и как стал главой Европейского совета

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Пока нет полных данных о результатах выборов в Польше, а есть только результаты экзит-поллов. По результатам бывший премьер-министр страны Дональд Туск и его партия с проевропейской позицией Гражданская платформа получили шанс сформировать правительственную коалицию вместе с другими оппонентами действующей власти.

Однако первенство пока удерживает правящая партия Право и справедливость. Именно ее представляют президент Польши Анджей Дуда и премьер Матеуш Моравецкий. Кто такой Дональд Туск и поддерживает ли он Украину – читайте в материале.

Кто такой Дональд Туск: краткая биография

Политик родился 22 апреля 1957 года в семье ремесленника в городе Гданьск (балтийское побережье Польши). В университете организовал первый центр независимого профсоюза Солидарность. Он выступал против правящего коммунистического режима. Из-за того, что не мог трудоустроиться по специальности, работал на высотных объектах.

Также редактировал печатные издания польского подполья. Автор более 200 публикаций. Написал несколько популярных книг. Учился в лицее, а после него – на историческом факультете Гданьского университета. Женат на Малгожате Туск и имеет двоих детей (Михала и Катажину).

Что известно о начале политической карьеры Дональда Туска

В начале 90-х Туск создал и возглавил Либерально-демократический конгресс. Именно по этому списку в 1991 году Туск прошел в парламент. В следующей парламентской гонке его партия проиграла, однако Дональд и первый демократический премьер Польши Тадеуш Мазовецкий объединили свои силы, создав партию под названием Уния Свободы (вошла в правительственную коалицию).

В начале 2000 года Туск вместе с несколькими политиками создал либеральную Гражданскую платформу. К тому времени она стала самой большой оппозиционной партией.

Туск занял должность вице-спикера Сейма. Уже три года спустя он возглавил Гражданскую платформу на выборах. В 2005 году участвовал в президентских выборах. Хотя и в первом туре он занял первое место (38% голосов), но по результатам второго уступил Леху Качинскому.

Кто такой Дональд Туск и как стал главой Европейского совета

В 2007 году прошли досрочные парламентские выборы. Тогда Гражданская платформа набрала 41,5% голосов и получила 209 из 460 мест в Сейме. Национальный совет Гражданской платформы выдвинул Туска на должность премьер-министра страны. В 2014 году был избран на должность главы Европейского совета.

Уже впоследствии Туск передал президенту страны прошение об отставке с поста главы правительства (ведь ему нужно было выполнять функции председателя Европейского совета). Отставка премьера по польскому законодательству влекла отставку всего Кабинета министров. Новое польское правительство должно быть сформировано до 25 сентября.

В декабре того же года Туск официально приступил к исполнению обязанностей председателя Европейского совета.

Он сменил на этом посту бывшего главу правительства Бельгии Германа Ван Ромпея. Через три года его переизбрали на должность главы Европейского совета. В 2019 году Дональд Туск был избран новым главой Европейской народной партии.

Дональд Туск и выборы 2023: что известно и отношение к Украине

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. После них Туск объявил о победе демократической оппозиции (несмотря на второе место своей политсилы и первое место партии Право и справедливость Ярослава Качинского). По последним уточненным данным экзит-поллов, в польский Сейм, который имеет 460 мест, проходят пять партий. Среди них две — с самыми большими показателями:

партия Право и справедливость (правящая консервативная политсила Ярослава Качиньского и польского премьера Матеуша Моравецкого, 36,6%);

оппозиционная либеральная Гражданская платформа, возглавляемая Дональдом Туском, 31%.

По подсчетам польских СМИ, неформальный победитель выборов PiS, а демократическая оппозиция в составе партии Туска, центристского Третьего пути и союза Левых может сформировать большинство в Сейме. Если это произойдет, то Туск будет праздновать большое возвращение в польскую политику.

Именно он считается одним из наиболее вероятных кандидатов в премьеры, поддерживающего Украину. Известно, что во время предвыборной кампании Дональд Туск также критиковал польскую власть за политический конфликт с Украиной из-за сельскохозяйственного экспорта осенью 2023.

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