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Валентина Летяк, редактор ленты

В Германии беженцев из Украины заставят искать работу

прийом біженців
Фото: Depositphotos

Беженцы из Украины, 80% которых составляют женщины, планирующие оставаться в Германии на длительный срок, должны подумать о трудоустройстве. Об изменении курса в отношении украинцев, которые нашли там временное убежище и получают помощь, на днях заявили канцлер Олаф Шольц и министр труда Губертус Гайль.

Последний отметил, что федеральное правительство долго их не трогало, но теперь те, кто сбежал от войны в Украине, должны стать самостоятельными, поскольку страна “может надорваться или потерять контроль над ситуацией”.

Кроме того, на немецком рынке труда ощутим дефицит кадров, который тормозит экономическое развитие. Нужны не только высококвалифицированные специалисты, много вакантных рабочих мест, которые не требуют особых умений и совершенного знания языка.

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Гайль сообщил, что в последнее время более 100 тыс. беженцев из Украины закончили языковые курсы, а еще столько же завершат обучение в ближайшие месяцы, которые могут закрыть пробелы на рынке труда.

По его словам, будут также ужесточены требования к самим украинским беженцам. От них будут требовать отчитываться о поисках работы.

В частности, украинские получатели помощи Bürgergeld будут обязаны минимум раз в шесть недель сообщать о своих усилиях по трудоустройству, а агентство по труду будет активнее предлагать им конкретные рабочие места. В случае отказа от предложенной работы, выплаты могут сократить.

В то же время Гайль отметил, что увидел высокую готовность со стороны украинок работать, к тому же многие из них имеют хорошую квалификацию.

В Германии по состоянию на июнь 2023 года находилось около 480 тыс. украинцев трудоспособного возраста.

Как подать заявку на продление временной защиты для украинцев в Германии — читайте в нашем материале.

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В Германии беженцев из Украины заставят искать работу

Источник: Deutsche Welle
Беженцы, Война в Украине, Німеччина, працевлаштування, Украина-Германия
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