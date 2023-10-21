У Німеччині біженців з України змусять шукати роботу

Біженці з України, 80% з яких становлять жінки, що планують залишатися в Німеччині на тривалий термін, повинні подумати про працевлаштування. Про зміну курсу щодо українців, які знайшли там тимчасовий притулок і отримують допомогу, днями заявили канцлер Олаф Шольц і міністр праці Губертус Гайль.

Останній зауважив, що федеральний уряд довго їх не чіпав, але тепер ті, хто втік від війни в Україні, повинні стати самостійнішими, оскільки країна “може надірватися або втратити контроль над ситуацією”.

Крім того, на німецькому ринку праці відчутний дефіцитних кадрів, який гальмує економічний розвиток. Потрібні не лише висококваліфіковані спеціалісти, багато вакантних робочих місць, які не вимагають особливих навичок і досконалого знання мови.

Зараз дивляться

Гайль повідомив, що останнім часом понад 100 тис. біженців з України закінчили мовні курси, ще стільки ж завершать навчання найближчими місяцями, які можуть закрити прогалини на ринку праці.

За його словами, будуть також посилені вимоги до самих українських біженців. Від них вимагатимуть звітувати про пошуки роботи.

Зокрема, українські одержувачі допомоги Bürgergeld будуть зобов’язані щонайменше раз на шість тижнів повідомляти про свої зусилля з працевлаштування, а агентство з праці активніше пропонуватиме їм конкретні робочі місця. У разі відмови від запропонованої роботи, виплати можуть скоротити.

Водночас Гайль зауважив, що побачив високу готовність з боку українок працювати, до того ж багато з них мають хорошу кваліфікацію.

У Німеччині станом на червень 2023 року перебувало близько 480 тис. українців працездатного віку.

Як подати заявку на продовження тимчасового захисту для українців у Німеччині – читайте у нашому матеріалі.

Джерело : Deutsche Welle

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