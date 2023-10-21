Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Вдарив ножем 5-річного хлопчика: у Познані чоловік убив дитину
У Раді передумали запроваджувати кримінальну відповідальність для чоловіків, яки виїхали під час війни: що відомо
Це не страшно, всі так роблять: окупант зґвалтував вагітну дівчину на очах матері – доповідь ООН
Вибухи у Кривому Розі та Сумах: головні події ночі 19 жовтня
Снігу поки що не буде: на вихідних в Україні прогнозують до +30
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

У Німеччині біженців з України змусять шукати роботу

прийом біженців
Фото: Depositphotos

Біженці з України, 80% з яких становлять жінки, що планують залишатися в Німеччині на тривалий термін, повинні подумати про працевлаштування. Про зміну курсу щодо українців, які знайшли там тимчасовий притулок і отримують допомогу, днями заявили канцлер Олаф Шольц і міністр праці Губертус Гайль.

Останній зауважив, що федеральний уряд довго їх не чіпав, але тепер ті, хто втік від війни в Україні, повинні стати самостійнішими, оскільки країна “може надірватися або втратити контроль над ситуацією”.

Крім того, на німецькому ринку праці відчутний дефіцитних кадрів, який гальмує економічний розвиток. Потрібні не лише висококваліфіковані спеціалісти, багато вакантних робочих місць, які не вимагають особливих навичок і досконалого знання мови.

Зараз дивляться

Гайль повідомив, що останнім часом понад 100 тис. біженців з України закінчили мовні курси, ще стільки ж завершать навчання найближчими місяцями, які можуть закрити прогалини на ринку праці.

За його словами, будуть також посилені вимоги до самих українських біженців. Від них вимагатимуть звітувати про пошуки роботи.

Зокрема, українські одержувачі допомоги Bürgergeld будуть зобов’язані щонайменше раз на шість тижнів повідомляти про свої зусилля з працевлаштування, а агентство з праці активніше пропонуватиме їм конкретні робочі місця. У разі відмови від запропонованої роботи, виплати можуть скоротити.

Водночас Гайль зауважив, що побачив високу готовність з боку українок працювати, до того ж багато з них мають хорошу кваліфікацію.

У Німеччині станом на червень 2023 року перебувало близько 480 тис. українців працездатного віку.

Як подати заявку на продовження тимчасового захисту для українців у Німеччині – читайте у нашому матеріалі.

Читайте також
До Німеччини з Польщі поїхали молоді й освічені українські біженці – дослідження
У Німеччині біженців з України змусять шукати роботу

Джерело: Deutsche Welle
Біженці, Війна в Україні, Німеччина, працевлаштування, Україна-Німеччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Мертва земля після окупантів: який вигляд має звільнена Кліщіївка з неба
Кліщіївка з неба
Вивчення мови та виплати: в Японії запустять програму підтримки українських біженців
Українські біженці в Японії
РФ обстріляла Нікополь з артилерії: загинув чоловік
Швидка допомога
У Криворізькому районі спрацювала ППО
ППО
Окупанти активізували перекидання сил через Маріуполь у двох напрямках
російські окупанти

Завантаження

Ігри
Відео
”Відрізали б ногу – отримав би інвалідність”: скандал навколо МСЕК у Харкові

У Харкові МОЗ призначило перевірку через скандал у медико-соціальній експертній комісії.

Тетяна Доцяк
Гасили недопалки об руку так, що я бачив свою кістку! Історія хлопця, який пережив полон
У Німеччині біженців з України змусять шукати роботу
Перші результати роботи ATACMS | Резолюція Європарламенту | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
У Німеччині біженців з України змусять шукати роботу
Обстріли України сьогодні | В’язниця для зрадника з Харківщини | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
У Німеччині біженців з України змусять шукати роботу
Репортаж з Авдіївки | Оборона кордону з Білоруссю | Новини Факти ICTV за 20.10.2023
У Німеччині біженців з України змусять шукати роботу
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь